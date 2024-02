Bistecchiera elettrica Rowenta OptigrillElite XL torna in offerta a 229,99€ su Amazon (anche in 5 rate)

La bistecchiera Rowenta Optigrill Elite XL, la versione più esclusiva, è tra le protagoniste assolute delle offerte a tempo in casa Amazon. In queste ore è in promo a 229,99 euro, grazie al 12% di sconto sul prezzo più basso recente (259,99 euro), con l’opzione di acquisto a rate a partire da 46 euro al mese per 5 mesi a interessi zero.

La superfice di cottura XL, i 16 programmi automatici e l’eccellente funzione di grigliatura sono tre dei principali punti di forza della Optigrill Elite XL di Rowenta. Tutti elementi che la fanno rientrare di diritto nella lista delle migliori bistecchiere per rapporto qualità-prezzo.

Bistecchiera Rowenta Optigrill Elite XL al prezzo più basso recente su Amazon

Dalla carne al sangue a quella ben cotta, i risultati di grigliatura della bistecchiera Rowenta in promo su Amazon sono impeccabili, indipendentemente dai gusto di ciascuna persona. Merito anche della tecnologia smart che va a regolare in automatico il tempo di cottura in base sia alla quantità di cibo che allo spessore.

L’altro suo punto di forza è la superficie di cottura extra-large, grazie alla quale è possibile grigliare per un massimo di 8 ospiti. Incluso all’interno della confezione anche un generoso ricettario con 28 idee di grigliate per tutte le stagioni, così da ispirare anche le persone che non sono particolarmente portate per la cucina.

Optigrill Elite XL, la bistecchiera Rowenta più esclusiva, è in offerta a soli 229,99 euro su amazon.it, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Venduta e spedita da Amazon, è acquistabile anche in 5 rate a interessi zero da 46 euro al mese.

