Con questa bistecchiera Rowenta in OFFERTA il tuo barbecue sarà indimenticabile!

Sogni di organizzare un barbecue come quelli che si vedono nei film americani? Dove parenti e vicini ti fanno i complimenti mentre tu rosoli con fierezza bistecche e salsicce? Beh, con questa bistecchiera elettrica Rowenta GR702D21 Optigrill in offerta potrai farlo anche tu! Infatti, grazie allo sconto dell’11%, la pagherai solo 119,99 euro! Ecco alcune caratteristiche: vanta la cottura automatica grazie a innovativi Sensori e ben 6 Programmi di cottura, così non sarai costretto a stare tutto il tempo vicino alla bistecchiera perdendoti parte della festa. Importante poi che abbia piastre in alluminio pressofuso antiaderenti annesse a un comodo e utile vassoio raccogli grassi, una combo importante sia per la salute, sia per la riuscita finale della tua braciata, sia per la velocità di pulire il tutto. La potenza è di ben 2000W, per una cottura efficace!

Bistecchiera elettrica Rowenta GR702D21 Optigrill: caratteristiche

Ecco altre caratteristiche della Bistecchiera elettrica Rowenta GR702D21 Optigrill: con la tecnologia “Cottura automatica con sensori“, rileva immediatamente il numero di pezzi posti sulla griglia e il loro spessore, regolando la temperatura e il tempo di cottura in modo automatico. Come detto, puoi scegliere tra i 6 programmi di cottura: Hamburger, Carne rossa, Sandwich, Salsiccia, Pesce, Pollame. Così potrai adattare automaticamente la temperatura a ogni tipo di alimento e cuocerlo come desideri.

Consente di monitorare direttamente l’avanzamento della cottura attraverso vari colori: il colore iniziale è il blu, poi diventa verde a inizio cottura, per poi passare al giallo per cottura al sangue, arancione per cottura media e infine rosso per una carne ben cotta. Un’ottima e semplice assistenza anche per chi è alle prime armi. Ma non solo: la bistecchiera elettrica Optigrill rileva e misura lo spessore della carne che stai cuocendo, al fine di regolare in modo automatico il tempo e la temperatura di cottura. La superficie di cottura da 600 cm² del grill elettrico è adatta fino a 4 persone, quindi va bene per un’intera famiglia. Come detto nell’incipit, è anche facile da pulire, grazie alle piastre antiaderenti in alluminio pressofuso e il vassoio raccogli grassi extra large. Attrezzi che puoi anche inserire nella lavastoviglie.

Oggi paghi questa strepitosa bistecchiera Rowenta molto meno, grazie allo sconto dell’11%, la pagherai solo 119,99 euro!

