Bitdefender PREMIUM SECURITY: sconto del 57%

Sicurezza e privacy sono temi molto caldi, visti i tanti pericoli relativi alla rete.

Gli hacker infatti, forte di un armamentario sempre più fornito, possono contare su malware, adware, spyware e forme d’attacco raffinate come phishing e ransomware. Dall’altra parte della barricata però, vi sono gli antivirus e altri strumenti simili.

Tra i tanti prodotti di questo settore, Bitdefender PREMIUM SECURITY risulta senza ombra di dubbio uno dei più affidabili. Si tratta infatti di una suite avanzata per la sicurezza e la privacy, composta da diversi strumenti all’avanguardia in questo settore.

Se a ciò aggiungiamo lo sconto del 57% a cui è attualmente disponibile tale software, è facile intuire perché questo sia così ambito dagli utenti di tutto il mondo.

Quali sono le caratteristiche di Bitdefender PREMIUM SECURITY?

Bitdefender PREMIUM SECURITY va oltre alla concezione dei classici antivirus, fornendo diversi tool con funzioni specifiche.

L’immancabile strumento per la rilevazione ed eliminazione di virus e simili infatti, è decisamente in ottima compagnia. Tra le utility disponibili possiamo citare il VPN con traffico illimitato integrata nel pacchetto. Questa soluzione permette di navigare proteggendo in tutto e per tutto la propria privacy.

Non va sottovalutata la protezione da ransomware multilivello, che permette di mettere “in cassaforte” i file più preziosi presenti sul computer. Notevole è anche il password manager, strumento ideale per creare e gestire le parole d’accesso di qualunque sito o servizio online.

Il tutto accompagnato da un impatto pressoché nullo sulle prestazioni del computer e a un’assistenza di prim’ordine. Una singola sottoscrizione poi, permette di proteggere fino a 10 diversi dispositivi: una protezione dunque, utile per l’intera famiglia.

Lo sconto di cui abbiamo parlato in precedenza poi, rende il tutto ancora più appetibile. Bitdefender PREMIUM SECURITY infatti, è attualmente in offerta a soli 59,99 euro. Tenendo conto che il costo di listino è pari a 139,99 euro, si tratta di un’occasione imperdibile.