BITTBOY Miyoo Mini Plus+ la mini console definitiva con centinaia di giochi in offerta

La console per videogiochi portatile BITTBOY Miyoo Mini Plus+ è un dispositivo di gioco portatile che ti consente di goderti i classici giochi per console in movimento. La console presenta uno schermo IPS più grande e vivido da 3,5 pollici, che offre un’esperienza di gioco migliore e più coinvolgente con immagini nitide e colorate.

Il tutto, oggi, a un prezzo decisamente ghiotto, ovverosia appena 79€. Proprio così: su Amazon il prodotto è già vanduto a un prezzo più basso rispetto a quello di mercato, in più è scontato di 19€.

Miyoo Mini Plus+, la mini console definitiva

Il Miyoo Mini Plus+ è progettato per l’emulazione dei giochi delle console classiche. Supporta una vasta gamma di piattaforme di giochi retrò, consentendoti di giocare ai tuoi giochi preferiti provenienti da sistemi come NES, SNES, Game Boy, Sega Genesis e altri. La console è alimentata da una CPU ARM Cortex-A7, che fornisce la potenza di elaborazione necessaria per una fluida emulazione dei giochi classici.

Con il WiFi integrato, puoi connettere la console a Internet per scaricare giochi, aggiornamenti e persino giocare online a giochi multiplayer, a seconda del software disponibile e del supporto della comunità. Il dispositivo dispone tipicamente di una memoria interna, ma supporta anche schede microSD esterne, consentendoti di espandere ulteriormente la tua libreria di giochi.

La batteria interna ricaricabile, infine, garantisce che tu possa goderti sessioni di gioco senza preoccuparti di dover costantemente sostituire le batterie. La console portatile è compatta e leggera, il che la rende facile da trasportare ovunque tu vada. È perfetta per giocare durante i tragitti o mentre sei in viaggio. Quindi che aspetti a farla tua? Oggi costa appena 79€. Proprio così, e le spedizioni sono perfino gratis con Prime.

