Black Friday 2022: i migliori Garmin in offerta su Amazon

Gli smartwatch prodotti da Garmin sono una certezza nel settore. Se desideri acquistare dei prodotti che ti permettano di tenere sotto controllo le tue attività sportive, con questo marchio non sbagli di certo. Normalmente hanno un prezzo al di sopra della media ma con il Black Friday 2022 di Amazon puoi concludere il tuo affare personale.

Non perdere tempo e guarda un po’ cosa puoi portare a casa, non ti metto fretta tanto per ma perché presto finiranno gli sconti.

Le spedizioni? Gratuite e veloci in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime sul tuo account.

Black Friday 2022: i modelli Garmin che devi acquistare

Non voglio perdermi in tante parole perché le caratteristiche dei modelli in offerta parlano letteralmente da loro. Quindi senza indugi, ti svelo che quelli da acquistare, secondo me sono tre e non deludono affatto.

Se vuoi portare a casa uno smartwatch che sia perfetto non solo durante lo sport ma tutti i giorni, quello che fa proprio al caso tuo è Garmin Forerunner 245. Con diverse modalità sportive integrate al suo interno, non manca il GPS come funzione speciale e una batteria che non scende a compromessi. In chiusura, il display colorato è un plus da non sottovalutare. In vendita su Amazon a soli 159€ con un ribasso del 47%.

Di altro mondo è invece Garmin Fenix 6X PRO. Questo è esattamente il prodotto che si può definire come unico nel suo genere. Le funzioni che ti offre sono letteralmente professionali ma conta che ha features anche innovative come le mappe e il pagamento in modalità contactless. In vendita su Amazon a soli 369€ con un ribasso del 43%.

Concludo questa lista breve ma concisa con Garmin Forerunner 55, uno smartwatch semplice esteticamente ma che nasconde un cuore altamente tech. Al polso è come avere un piccolo coach sempre a disposizione, infatti ti offre anche suggerimenti dal vivo. In vendita su Amazon a soli 139€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.