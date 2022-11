Black Friday 2022: i tablet migliori da prendere subito su Amazon

Se siete alla ricerca di un tablet versatile, moderno e non troppo costoso siete capitati nel posto giusto. In questo articolo vogliamo infatti segnalarvi quelli che sono al momento i migliori tablet disponibili per il Black Friday su Amazon in rapporto qualità-prezzo. Ma in ogni caso, non dimenticate di dare uno sguardo alla vetrina del noto sito di e-commerce proprio per trovare altre offerte interessanti come queste.

Samsung Galaxy Tab A8

In questo momento su Amazon il prezzo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 4/128GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 177€ dal prezzo base di 249€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente (risparmi il 28%) con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi.

Lenovo Tab M10 FHD Plus

L’ottimo Lenovo Tab M10 FHD Plus (2a Gen), con schermo da 10,3” che ti permette di goderti immagini nitide e brillanti è disponibile in offerta su Amazon a soli 149 euro e con le spedizioni totalmente gratuite. Ma fate in fretta, non solo ci sono pochi pezzi, e vista la tipologia di prodotto, rischiate di non trovarlo. Il tablet è infatti molto ricercato, complice anche la presenza sotto la sua scocca dell’affidabile processore octa-core MediaTek Helio P22T Tab e di un Wi-Fi incredibilmente veloce e avrai un dispositivo perfetto per l’intrattenimento, a casa come in viaggio.

Realme Pad 2K

E’ arrivato il momento di comprare un nuovo tablet per te e per tutta la tua famiglia. Su Amazon, infatti, c’è un’offerta di quelle perfette per l’occasione: con appena 229€ anziché 259,99 euro puoi portarti a casa l’ottimo realme Pad 2K, il dispositivo progettato per le numerose famiglie che condividono l’utilizzo di un tablet, con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Prime.

HONOR Pad 8

HONOR Pad 8 è disponibile in sconto su Amazon, con un vantaggioso prezzo di 269€ nel taglio da 4/128GB. Dotato di un potente chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 680, HONOR Pad 8 è stato costruito per consentire un’estesa riproduzione multimediale e prestazioni migliorate. Grazie infatti al display HONOR FullView 2K da 12 pollici, e alla tecnologia di ottimizzazione del suono HONOR Histen, il tablet promette un’esperienza di intrattenimento eccezionale.

GOODTEL G2

Il tablet che proprio non ti aspetti per dotazioni e qualità è questo GOODTEL G2. Il classico gioiellino da 10 pollici che scopri quasi per caso e ti chiedi come sia possibile non averlo notato prima. Dotato letteralmente di tutto e di più, dalla custodia alla penna touch screen, non solo lo trovi adesso in super sconto al prezzo ufficiale di 101 euro, ma gratis ricevi pure una tastiera Bluetooth che lo trasforma in un vero e proprio mini PC. Ti basta spuntare la voce Applica coupon 10€ per avere lo sconto finale.

