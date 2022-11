Black Friday 2022: questi auricolari sono i migliori su Amazon

Se pensavi di passare dai classici auricolari con filo a quelli wireless, potresti approfittare del Black Friday 2022 per farlo. Infatti, su Amazon ci sono diversi modelli in ribasso che ti permetteranno di risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Marchi superbi e occasioni d’oro quindi non fartele scappare per nessun motivo, d’altronde i saldi finiranno presto.

Rammenta che con i servizi Prime attivi sul tuo account, le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Auricolari Wireless: i migliori da acquistare al Black Friday 2022 di Amazon

Uno dei migliori modelli è sicuramente Jabra Elite 3, che grazie ai 4 microfoni ti permetteranno di effettuare chiamate e registrazioni vocali o ascoltare la musica nel modo migliore e senza intoppi. Inoltre, il design isolante assicura una riduzione del rumore esterno. Il prezzo? 49€ circa su Amazon.

LG TONE-FP5 rappresentano un’altra ottima occasione: Bluetooth 5.2 e certificazione che le rendono impermeabili e quindi idonee da indossare durante l’attività fisica. Anche in questo caso non manca la cancellazione attiva del rumore per una qualità audio elevata. Prezzo? 48€ circa su Amazon.

Per chi è alla ricerca di un prodotto ancora più performante, Samsung Galaxy Buds Live potrebbe fare al caso proprio: si tratta di auricolari dotati di 3 microfoni e controlli touch, con cancellazione del rumore integrata per ascoltare in modo limpido i contenuti. La batteria dura fino a 8 ore! Il prezzo? 64€ circa su Amazon.

Anche se meno costosi rispetto ai precedenti, OPPO Enco W12 non sono certamente da meno: si tratta infatti di auricolari che possono essere abbinati a qualsiasi smartphone e offrono prestazioni audio sopra la norma anche in termini e di telefonate. Il prezzo? 34€ circa su Amazon.

Per il gran finale, ho riservato questo posto alle Huawei FreeBuds 4i che sono un po’ una certezza. Cancellazione del rumore, ore e ore di autonomia e design super comodo. Se hai dubbi, queste fatto al caso tuo. Prezzo? 49€ circa su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.