Black Friday 2023: Le Offerte LEGO Che Hai Sempre Sognato

Ultimi giorni di Black Friday su Amazon, quindi conviene affrettarsi per trovare le ultime straordinarie occasioni! Non mancano quelle relative alle offerte Lego, brand danese che trasforma i sogni in mattoncini. Ecco 5 offerte Lego Black Friday scelte per te!

Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

LEGO 41760 Friends Vacanza in Igloo

Partiamo da un Lego a tema invernale, ideale per il Natale, che porta i bambini alla scoperta dell’inverno con il playset LEGO Friends Vacanza in Igloo, che include una cupola da glamping giocattolo costruibile, 3 mini bamboline e 2 figure di cani da slitta! Lo sconto è del 5% e lo paghi solo 35,61 euro!

LEGO 42158 Technic NASA Mars Rover Perseverance

Ecco invece un Lego a tema Spazio, tramite il quale i bambini dai 10 anni in su possono imparare di più sulle sfide dell’esplorazione spaziale, con il modellino da costruire LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance. Anche qui lo sconto è del 5% e paghi solo 67,68 euro!

LEGO 75357 Star Wars Ghost e Phantom II

Sono tanti i Lego ispirati a Star Wars. Qui abbiamo scelto questo Set con 2 Veicoli di Ahsoka, Astronavi Giocattolo da Costruire in Mattoncini con 5 Personaggi, Inclusi Jacen Syndulla e una Figura di Droide Chopper! Lo sconto è dell’8%, quindi paghi solo 156,95 euro!

LEGO 31058 Creator Dinosauro

La passione per i dinosauri è ancora viva nelle nuove generazioni. E allora perché non regalargli un Set Animali Giocattolo 3 in 1 da Costruire. E’ possibile realizzare o un temibile T. Rex, o un potente Triceratopo o un volatile Pterodattilo in Mattoncini. Lo sconto è del 5%, quindi paghi solo 13,19 euro!

LEGO 76916 Speed Champions Porsche 963

Non manca infine un Lego per chi ama le auto. Set Macchina Giocattolo per Bambini e Bambine, Veicolo Supercar da Collezione 2023 con Minifigure del Pilota. Lo sconto è del 18%, quindi lo paghi solo 17,42 euro!

