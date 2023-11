Black Friday 2023: Sconti Esclusivi su Chiavette USB e Hard Disk

Se sei alla ricerca di una chiavetta USB, facilmente trasportabile, magari da agganciare al mazzo di chiavi dell’auto e di casa, ma super funzionale, oppure di un capiente hard disk esterno, allora sei capitato nel posto giusto. Su Amazon in questo momento ne puoi trovare tantissime a un prezzo davvero conveniente. Noi per aiutarti te ne abbiamo selezionate una decina tra le migliori e più economiche, con le spedizioni gratuite grazie ad Amazon. Altre potete trovarle cliccando il bottone qui in basso.

Hard disk Intenso da 1TB

Intenso 6021560 è un hard disk esterno portatile progettato per la memorizzazione di dati. Questo modello specifico ha una capacità di memoria di 1 terabyte (TB), che può contenere molti file come documenti, foto, video e musica. Fallo tuo a soli 39€ grazie allo sconto Amazon del 49%. Le spedizioni sono gratuite.

Samsung T7 Shield da 1TB

Il nuovo Portable SSD T7 Shield, l’SSD esterno da 1TB in grado di garantire prestazioni e affidabilità straordinarie, racchiuse in un design robusto e in dimensioni ultra compatte, è oggi in offerta su Amazon col 31% di sconto a soli 102 euro. Una bella occasione, per accaparrarselo usufruendo anche delle spedizioni rapide e gratuite di Prime.

WD My Passport da 1TB

L’unità disco portatile WD My Passport da 1TB è un dispositivo affidabile e conveniente per l’archiviazione dei tuoi dati. Con un’interfaccia USB 3.0 ad alta velocità, ti permette di trasferire i tuoi file in modo rapido e efficiente. Un compagno indispensabile per chiunque utilizzi un PC fisso o portatile e ha qindi bisogno di spazio, che oggi può essere tuo col 18% di sconto a soli 53€, con le spedizioni gratuite via Prime.

SSD NVME Crucial P2 Interno

Se hai bisogno di spazio di archiviazione e velocità sul tuo PC, ecco l’offerta che fa per te. Costruito con memorie Micron 3D NAND, l’SSD Crucial P2 da 1 TB utilizza la tecnologia NVMe e l’interfaccia PCIe Gen 3 M.2 per prestazioni al top della categoria. Per quanto riguarda le prestazioni, ha una velocità massima di lettura e scrittura fino a 2400 MB/s e 1900 MB/s rispettivamente. Acquistalo su Amazon a soli 56€ invece di 118,79€.

Hard disk Western Digital da 2TB

Errore di prezzo per questo hard disk? Chi lo sa: di certo questo super performante disco rigido esterno portatile da 2TB di Western Digital lo trovi al momento quasi a meno di metà prezzo su Amazon seguendo questo link. Con appena 65€, infatti, è a casa tua, con le spedizioni rapide e gratuite. Risparmi ben 60€ circa (-44%) e hai perfino le spese di spedizione incluse nel prezzo.

Western Digital hard disk da 5TB

I file di grandi dimensioni e le elevate quantità di contenuti richiedono prestazioni superiori. Con questo hard disk esterno da 5TB puoi dire ciao a questi problemi. Ti mette infatti a disposizione il giusto quantitativo di spazio che ti serve. In più ti offre un’ottima velocità di lettura considerando la tipologia del disco, per accedere al tuo mondo digitale in qualsiasi momento e luogo. Con appena 109€ è a casa tua, con le spedizioni rapide e gratuite.

Piccole e super utili pendrive per il Black Friday 2023

Le chiavette sono davvero piccole, te le porti sempre dietro, magari trasformandole in un portachiavi grazie al comodo laccetto incorporato, così quando ti serve ce le hai già a portata di mano. Eppure sono belle performanti, con una capienza variabile per infilarci di tutto e di più, e resistenti agli urti e anche all’acqua. Ecco le migliori, compresi i pacchetti multipli:

Visto quante offerte? Siamo certi che avete trovato qualcosa di vostro interesse tra le chiavette e gli hard disk che vi abbiamo segnalato per il Black Friday 2023. L’occasione ideale per prendere quella che più ti piace o serve, o per farne addirittura scorta, visti i prezzi al ribasso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.