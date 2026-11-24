Immagine generata con AI

Mancano pochissimi giorni al Black Friday 2026, che quest’anno cade venerdì 27 novembre, e chi vuole fare acquisti tech intelligenti ha già cominciato a muoversi. Amazon ha aperto la sua finestra di sconti già dal 19 novembre e la terrà aperta fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday: dodici giorni interi per cercare le migliori offerte tech del Black Friday 2026 senza fretta, ma senza nemmeno dormirci sopra. La settimana è già partita forte: il 23 novembre Techprincess segnalava le prime ondate di offerte su Amazon e nei negozi fisici, mentre su Melablog comparivano le promozioni Apple su Mac mini e AirPods. Qui su Webnews, il 22 novembre, avevamo già pubblicato la nostra guida agli sconti reali — con focus su MagSafe, custodie Beats, powerbank Belkin ed elettrodomestici come l’LG OLED G6 e la De’Longhi Magnifica. Adesso è il momento di fare ordine su cosa vale davvero la pena comprare, categoria per categoria.

Perché il Black Friday 2026 è diverso dagli anni scorsi

Il meccanismo del Black Friday è cambiato profondamente rispetto alle origini: il termine nacque negli anni Cinquanta come espressione giornalistica per descrivere il caos dello shopping natalizio. Oggi è una campagna lunga settimane, e questo cambia il modo in cui conviene approcciarsi agli acquisti.

Il punto fondamentale è che non tutti gli sconti sono uguali. Sui prodotti di fascia alta — smartphone top di gamma, laptop premium, TV OLED da 65 pollici — gli sconti esistono ma raramente spostano il prezzo in modo radicale. Dove il Black Friday fa davvero la differenza è sui prodotti entry-level e sugli accessori: caricatori, power bank, custodie, piccole videocamere di sicurezza, stampanti di base. Sono categorie in cui un taglio anche modesto in percentuale si traduce in un risparmio concreto in euro, e in cui la qualità dei prodotti in promozione è spesso più che accettabile per l’uso quotidiano.

Un altro vantaggio reale di questa edizione riguarda i resi. Amazon ha confermato che tutti gli acquisti effettuati tra il 1° novembre e il 25 dicembre 2026 potranno essere restituiti fino al 31 gennaio 2027 — con un’eccezione per l’elettronica, che ha come scadenza il 15 gennaio 2027. Questo significa che puoi comprare oggi senza paura di sbagliare regalo.

Caricatori e power bank: accessori dove lo sconto fa davvero la differenza

Se c’è una categoria in cui il Black Friday 2026 offerte tech si esprime al meglio, è quella degli accessori di ricarica. I caricatori USB-C doppi — cioè con due porte per caricare contemporaneamente smartphone e tablet o laptop — sono prodotti che usiamo ogni giorno ma che spesso compriamo di fretta al prezzo pieno. Durante questa settimana, diversi modelli di buona qualità scendono sotto la soglia dei 20 euro, rendendo il momento ideale per sostituire il vecchio caricatore lento o fare scorta per casa e ufficio.

→ Leggi anche: Black Friday 2026: le offerte tech che conviene davvero aspettare

Stesso discorso per i power bank. I marchi più affidabili in questa fascia — Anker, Belkin e UGREEN su tutti — propongono modelli compatti con ricarica rapida a prezzi che durante il Black Friday possono avvicinarsi o scendere sotto i 15 euro per le versioni da 10.000 mAh. Un power bank da 10.000 mAh è sufficiente per ricaricare completamente uno smartphone moderno circa due volte: è il formato più pratico per chi viaggia o lavora fuori casa.

Cosa guardare prima di acquistare:

Potenza in uscita : cerca almeno 18W o 20W per la ricarica rapida (fast charging).

: cerca almeno 18W o 20W per la ricarica rapida (fast charging). Numero di porte : due porte USB-C o una USB-C e una USB-A coprono la maggior parte dei dispositivi.

: due porte USB-C o una USB-C e una USB-A coprono la maggior parte dei dispositivi. Certificazioni : i prodotti Anker, Belkin e UGREEN hanno generalmente certificazioni di sicurezza affidabili.

: i prodotti Anker, Belkin e UGREEN hanno generalmente certificazioni di sicurezza affidabili. Peso: sotto i 200 grammi per un power bank da 10.000 mAh è un buon riferimento.

Stampanti, videocamere e TV: quando il prezzo basso ha senso

Le stampanti inkjet di base sono un altro acquisto che il Black Friday rende interessante. I modelli HP di fascia entry-level scendono spesso a prezzi molto bassi — a volte accompagnati da programmi di cashback o abbonamenti ai servizi di inchiostro in abbonamento come HP Instant Ink. In questo caso vale la pena calcolare il costo totale nel tempo, non solo il prezzo di acquisto: una stampante economica con cartucce costose può risultare più cara di un modello con prezzo iniziale più alto ma costi di stampa inferiori.

Immagine generata con AI

Le videocamere di sicurezza e i videocitofoni Blink — marchio di proprietà Amazon — sono tra i prodotti che trovano i tagli più netti durante questo periodo. Si tratta di dispositivi wireless con rilevamento del movimento e archiviazione su cloud, pensati per chi vuole un sistema di sorveglianza semplice senza installazione professionale. I modelli base scendono spesso sotto i 30 euro, e in alcuni casi anche meno: è la fascia di prezzo in cui ha senso provarli per la prima volta.

Per quanto riguarda i televisori, il formato da 32 pollici Full HD è quello che offre il miglior rapporto qualità-prezzo durante il Black Friday, soprattutto per chi cerca un secondo schermo per la cucina, la camera da letto o un ufficio piccolo. A differenza dei TV OLED da 55 o 65 pollici — dove lo sconto raramente supera il 20% — sui modelli compatti i tagli possono essere più marcati in termini percentuali.

→ Leggi anche: Black Friday Apple: gli sconti che conviene prendere su MagSafe, custodie Beats e powerbank Belkin

Custodie Beats e accessori audio: piccoli acquisti, grande soddisfazione

Le custodie per cuffie Beats sono un acquisto che molti rimandano perché sembrano superflue — fino a quando le cuffie si graffiano o si rompono per mancanza di protezione. Durante il Black Friday 2026, le offerte tech su questo tipo di accessorio possono portare il prezzo sotto i 10 euro per le versioni compatibili con i modelli più diffusi come Beats Studio Buds o Beats Fit Pro.

È un acquisto che ha senso soprattutto se hai già le cuffie: spendere pochi euro per proteggerle è sempre conveniente rispetto a sostituirle. Controlla la compatibilità con il tuo modello specifico prima di aggiungere al carrello.

Come muoversi nei prossimi giorni senza perdere le offerte migliori

Il 27 novembre — il Black Friday vero e proprio — porta spesso una nuova ondata di sconti, ma i prodotti più ambiti si esauriscono rapidamente. Ecco come organizzarsi:

Aggiungi i prodotti che ti interessano alla lista desideri o al carrello già oggi: molte piattaforme aggiornano i prezzi in tempo reale e ti avvisano se scendono.

Confronta il prezzo attuale con quello degli ultimi 30 giorni: per legge europea, i rivenditori devono mostrare il prezzo minimo del mese precedente, quindi puoi verificare se lo sconto è reale.

Non fermarti al 27: il Cyber Monday del 30 novembre porta spesso offerte su categorie diverse, in particolare software, abbonamenti e prodotti ricondizionati.

Verifica sempre la politica dei resi prima di acquistare, soprattutto su marketplace di terze parti.

Puoi seguire le offerte in tempo reale anche su Techprincess, che aggiorna la sua selezione quotidianamente durante tutta la settimana del Black Friday.

Il consiglio più utile rimane quello di partire da un bisogno reale, non da uno sconto. Se hai già un caricatore che funziona, un power bank che regge e una stampante decente, il Black Friday non è un motivo sufficiente per comprare. Ma se stavi aspettando il momento giusto per aggiornare qualcosa che usi ogni giorno, questa settimana — con il Black Friday 2026 offerte tech al centro dell’attenzione di tutti i principali rivenditori — è probabilmente il momento migliore dell’anno per farlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.