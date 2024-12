Black Friday agli sgoccioli: Mini Tastiera Wireless Logitech scontatissima al -53%

Oggi è il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro spendendo pochissimo! Ancora per poco puoi approfittare della promozione Black Friday sulla Mini Tastiera Wireless Logitech MX Keys, al momento disponibile su Amazon a soli 60 euro con uno sconto bomba del 53%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è in scadenza e le scorte sono in esaurimento!

Mini Tastiera Wireless Logitech MX Keys: come utilizzarla al meglio

La Mini Tastiera Wireless Logitech MX Keys è un dispositivo di ultima generazione che renderà la tua postazione di lavoro molto più efficiente e versatile.

Innanzitutto consente una digitazione super precisa grazie ai suoi tasti intelligenti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita, con dettatura vocale, microfono mute/unmute e tasti Emoji. Un’altra specifica interessante è la sua illuminazione intelligente: questo vuol dire che si illumina nel momento in cui le dita si avvicinano, mentre l’intensità della retroilluminazione si adatta alle condizioni di luce esterna per offrire sempre il massimo comfort.

Questo modello si contraddistingue, tra l’altro, per un formato iper compatto ed uno stile minimal: così facendo potrai trasportarla ovunque per lavorare in qualsiasi ambiente con una versatilità eccezionale. Tra l’altro dispone della modalità multidispositivo quindi potrai connetterla anche a 3 dispositivi diversi tramite Bluetooth Low Energy e passare facilmente da un dispositivo all’altro ottimizzando il lavoro multitasking.

Per finire, la tastiera è ricaricabile via USB-C ed offre un’autonomia di 10 giorni con una sola carica, o 5 mesi senza retroilluminazione.

