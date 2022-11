Black Friday Amazon: come sfruttare le offerte migliori e avere sconti extra

Come ogni anno è arrivata la data ufficiale del Black Friday, che si celebra il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento americano, che quest’anno cade il 25 novembre. Su Amazon questo Black Friday sarà però più lungo, con ben 10 giorni di extra sconti da venerdì 18 fino a lunedì 28 novembre.

Come avere sconti extra, anche con il Black Friday

Da qualche anno, il “venerdì nero” ha preso piede anche in Italia dove le grandi catene di negozi sono solite festeggiarlo con una serie di scontistiche davvero molto importanti. Dal punto di vista commerciale è molto importante non solamente perché vengono proposti fortissimi sconti ma anche perché questa ricorrenza è considerata come l’inizio della stagione degli acquisti natalizi.

Amazon in tal senso è solito partecipare attivamente sia al Black Friday che al Cyber Monday proponendo ai propri clienti una serie di scontistiche importanti. Lo schema delle promozioni sarà sempre il medesimo. Ci saranno offerte valide per tutta la giornata (offerte del giorno), accanto a sconti last minute su specifici prodotti (offerte lampo) che spesso arrivano persino al 70%. Per stare dietro a tutto, ecco alcuni trucchi o suggerimenti utili:

Iscriviti ad Amazon Prime per avere più sconti e la consegna gratuita entro un giorno lavorativo;

e la consegna gratuita entro un giorno lavorativo; Affidati all’app ufficiale di Amazon e alla funzione “Segui l’offerta”, con la quale si viene avvisati di quanto sta per accadere;

e alla funzione “Segui l’offerta”, con la quale si viene avvisati di quanto sta per accadere; Stila una lista di potenziali oggetti da acquistare;

di potenziali oggetti da acquistare; Utilizza app come Keepa per tracciare le offerte che ti interessano;

per tracciare le offerte che ti interessano; Controlla regolarmente le pagine con le offerte lampo, le offerte del giorno e la vetrina Amazon;

con le offerte lampo, le offerte del giorno e la vetrina Amazon; Sfrutta i coupon sulle pagine prodotto o regalati da Amazon;

Racimola e metti da parte tutti i bonus e i codici promozionali che riesci a raccogliere.

Amazon in questi giorni regala un buono sconto da 5 euro, e un altro buono sconto sempre da 5 euro a chi fa un acquisto e paga con Amazon Pay.