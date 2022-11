Black Friday Amazon: i decoder più economici per il digitale terrestre

Con il nuovo digitale terrestre per molte famiglie è arrivato il momento di dover cambiare TV o di dotarsi di un decoder adatto a ricevere il nuovo segnale televisivo. In occasione delle offerte del Prime Day di Amazon, vi proponiamo alcune idee per acquistare il miglior decoder in promozione, senza spendere quindi una fortuna. Questi prodotti sono perfetti, perché compatibili proprio con la decodifica HEVC Main 10, quindi vi permettono di continuare a guardare i vostri canali preferiti anche dopo che lo switch off sarà completo.

I migliori decoder in offerta su Amazon

Decoder digitale terrestre di Nokia, in questo momento a circa 26€ (prezzo precedente 39,99€ – scontato del 37%). Questo dispositivo è uno dei più richiesti i assoluto, d’altronde Nokia ha un’ottima tradizione nel settore dei decoder. Oltre a fornire tutte le funzioni tipiche richieste per questi device, dalla decodifica del nuovo segnale per il digitale terrestre all’ottima qualità video in full HD, permette di riprodurre le tue foto e i tuoi video facilmente, semplicemente collegandoci un disco rigido o un’unità flash nell’apposito ingresso USB.

Edision PICCO T265

Ricevitore Digitale Terrestre PING T2/C Edision, tuo a soli 27€ (prezzo precedente 39,99€ – scontato del 25%). Questo dispositivo è uno dei migliori del lotto che vi proponiamo. Sicuramente tra i più completi. Il PING T2/C è ideale per la ricezione di segnali terrestri e via cavo Full HD DVB-T2/C H265/HEVC 10 bit. Il ricevitore digitale dal design dinamico con lettore di schede e supporto LAN 100Mbps per l’accesso ad applicazioni come YouTube, Stalker TV, Xtream, WebTV, Shoutcast, Dailymotion, meteo e aggiornamenti software online. Il ricevitore ha un telecomando 2in1 e un lettore multimediale H.265.

Leelbox DVB-T2

Decoder per il digitale terrestre Leelbox, a soli 21€ (prezzo precedente 29,90€ – scontato del 33%). E’ il più economico del lotto, ma non per questo meno valido. Anch’esso supporta l’HEVC 10bit, ha una risoluzione di uscita 1080p per un segnale TV di qualità Full HD, una porta per connettersi a Internet facilmente, più altre piccole ma interessanti chicche, come la possibilità di poter registrare programmi televisivi sul disco rigido USB e di leggerli sul televisore o sul computer, e quella, appunto, di usarlo come lettore multimediale collegandovi un supporto esterno.

Digimax Nano Humax

Decoder digitale con SCART, è acquistabile a 36€ (prezzo precedente 29,99€ – scontato del 23%). Le comode funzioni, come l’accensione con l’ultimo canale di visualizzazione, gli elenchi di preferiti, la funzione di blocco per i genitori, l’installazione rapida e semplice lo rendono una scelta perfetta per un ottimo intrattenimento. Il decoder Digimax Nano ha interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ed è anche un media player! Questo significa che basta collegare una unità di memoria esterna USB al decoder e potrai riprodurre i tuoi contenuti multimediali direttamente sul tuo televisore.

Leelbox DVB-T2 H.265 HEVC con supporto SCART

Se stai cercando un valido decoder con decine di opzioni per preparare la tua TV al nuovo digitale terrestre DVB T2, anche nel caso di televisioni molto vecchie, e magari goderti altre funzioni, oggi su Amazon c’è l’occasione che aspettavi. Semplicissimo da configurare e usare, lo puoi fare tuo in questo momento a soli 19€ cliccando su questo link. Spedizioni gratuite e veloci.

L’occasione che stavi aspettando per far tuo a poco prezzo un valido decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è qui. Con uno di questi interessanti dispositivi, grazie alle offerte di Amazon per il Prime Day, fai davvero un ottimo affare, perché oltre a risparmiare porti a casa un prodotto super utile.

