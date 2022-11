Black Friday Amazon: i migliori bundle LEGO in offerta

LEGO è un marchio che non ha certo bisogno di presentazioni. I suoi set sono famosissimi in tutto il mondo e piacciono sia a grandi che piccini. Ormai sono considerarsi dei veri e propri oggetti di culto, al punto che, come del resto tutti i prodotti di qualità, non sempre si trovano a prezzi abbordabili. Anzi, a dirla tutta non vengono praticamente mai scontati nello store ufficiale dell’azienda produttrice, né nei negozi fisici. Ecco perché quando come ora ci sono delle offerte su Amazon, con sconti talvolta di pochi euro, è comunque sempre un piacere e un affare sfruttarle per gli appassionati.

Offerte esclusive Black Friday: i set LEGO

Proprio per aiutarvi a scegliere i migliori set possibili tra quelli disponibili abbiamo selezionato per voi quelli a nostro parere più belli e meritevoli, sia per contenuti che per prezzo. Buona visione.

LEGO 21168 Minecraft La Warped Forest. Risparmi 5%

LEGO 60262 City Aereo Passeggeri, Set Terminal e Camion. Risparmi 9%

LEGO 71398 Super Mario Lungomare di Dorrie. Risparmi 30%

LEGO 71774 Ninjago Ultra Drago d’Oro di Lloyd. Risparmi 14%

LEGO 41703 Friends Casa sull’Albero dell’Amicizia. Risparmi 9%.

Allora, avete trovato qualcosa che vi interessa? Non ancora? Allora seguite questo link che vi porterà direttamente ad altre offerte Amazon legate al mondo LEGO, così potete dare direttamente un’occhiata alle offerte. Buona ricerca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.