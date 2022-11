È finalmente partito il Black Friday 2022 di Amazon, l’occasione più ghiotta dell’anno per mettere le mani su migliaia di prodotti in forte sconto tra cui un gran numero di gadget targati Amazon. In questo articolo andremo a scoprire sei prodotti super scontati caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo e una comprovata affidabilità per quanto riguarda le loro performance, per così dire. Oltre ai prodotti elencati, occhio anche a tutti i dispositivi della famiglia Fire TV di Amazon che sono in notevole sconto. Black Friday Amazon: i prodotti Amazon brand da non perdere Oltre quindi ai tantissimi prodotti di varie marche disponibili oggi sul sito Amazon, ci sono anche quelli più strettamente correlati all’ecosistema dell’azienda americana. Soprattutto tutti quei dispositivi tech legati al concetto di smarthome e, ovviamente, alla “figura” virtuale di Alexa.

Da oggi, il bundle formato da un Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) e un Blink Outdoor, ovvero tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente e sicura, è disponibile su Amazon al prezzo di 90 euro. In questo modo risparmi 94€ sul prezzo di listino del pacchetto. Entrambi i dispositivi, seppur super completi, sono progettati per essere configurati autonomamente in pochi minuti. Non sono necessari cablaggi o un’installazione da parte di professionisti. Al lavoro, a spasso con il cane o in vacanza, con questa coppia di device puoi fare mille cose, anche quando non sei a casa.

Ring Video Doorbell

Passando a tutt’altro prodotto, c’è il nuovo Blink Video Doorbell, il primo videocitofono Amazon Blink. Al lavoro, a spasso con il cane o in vacanza, Blink Video Doorbell permette di vedere sempre chi c’è alla porta d’ingresso della propria casa in ogni momento, grazie a funzioni come audio bidirezionale, video HD giorno e notte, notifiche del campanello e di movimento nell’app, integrazione Alexa, e batteria di lunga durata e può essere installato con o senza cavi. Prezzo: 41€, risparmi 18,00€ (30%).

Il fondamentale Echo Dot 3 a 17€

Proprio così: incredibile offerta di Amazon, di quelle che ti senti quasi costretto a sfruttare perché è talmente vantaggiosa che non puoi non approfittarne. L’Echo Dot di 3ª generazione lo trovi in questo momento disponibile a soli 17€ (risparmi 32,00€, 64%) con le spedizioni rapide e gratis con Prime. Echo Dot è un altoparlante intelligente controllato tramite comandi vocali e connesso all’Alexa Voice Service, ideale da collocare in qualsiasi stanza. Vuoi ascoltare musica, notizie, avere informazioni e altro? Basta chiedere. Puoi anche chiamare chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype e controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili usando solo la tua voce.

Echo Auto con Alexa

Dopo un lungo periodo di assenza, su Amazon torna disponibile in vendita Echo Auto. E anche se al momento non è ancora in sconto, con appena 59 euro puoi farlo comunque tuo assicurandoti un prodotto decisamente valido e utile. Spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon. Echo Auto si connette ad Alexa dall’App Alexa sul tuo telefono e riproduce contenuti dall’impianto stereo della tua auto tramite cavo AUX o connettendosi al Bluetooth del tuo smartphone. Inoltre, dall’App Alexa è possibile attivare la modalità Auto, che trasforma il telefono in uno schermo intelligente pensato e ottimizzato per l’uso alla guida.

Amazon Fire TV Cube



Il alternativa, sul genere, potrebbe interessarvi l’Amazon Fire TV Cube. Design elegante e minimalista, bello da mostrare accanto alla TV, è anche e soprattutto ideale per lo streaming in 4K Ultra HD. E’ il più potente lettore multimediale della serie Fire TV, per un’esperienza di streaming in 4K, rapida, senza intoppi e a mani libere. Dimenticati il telecomando e trova i tuoi contenuti preferiti usando solo la tua voce grazie al controllo vocale tramite Alexa. Costo attuale: 74€, risparmi 45,00€ (38%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.