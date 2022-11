Acquistare per se stessi o per fare un regalo un dispositivo Android può essere la scelta giusta, a maggior ragione quando si tratta di un nuovo smartphone targato Motorola. Questo perché le possibilità d’acquisto offerte da questo noto marchio sono molteplici, e ci sono dispositivi per tutti i target e per tutte le tasche. In questo articolo abbiamo quindi selezionato in particolare quelli che riteniamo i cinque modelli migliori da acquistare oggi col Black Friday in relazione al rapporto qualità-prezzo, quindi dal miglior medio gamma fino ai modelli di punta.

Black Friday Amazon: i top di gamma Motorola in sconto

Da questo punto d ivi sta per “top di gamma” intendiamo anche quei prodotti di fascia media che però sono “top”, appunto, nel loro range rispetto agli altri. Scegliere il prodotto giusto è importante, per evitare spese inutili o di regalare un device che poi verrà chiuso nel cassetto e dimenticato in breve tempo. Per quanto riguarda l’ambito smartphone, bisogna innanzitutto considerare il budget a disposizione. Iniziamo.

Motorola moto G52

Il Motorola moto G52 è uno dei migliori modelli di fascia media di Motorola, uno smartphone Android completo che non ha molto da invidiare ai dispositivi più avanzati, con un sistema avanzato di fotocamere che lo rende perfetto per chi ama fotografare e farsi i selfie. Lo trovi in questo momento in super offerta scontato del 36% nel taglio 6/128 GB e nelle colorazioni Charcoal Grey. Lo puoi infatti comprare su Amazon a soli 189€. Le spedizioni sono gratuite e veloci grazie ad Amazon.

Motorola Moto g71

Voglia di smartphone nuovo e di livello, ma budget limitato? Questa è l’occasione che fa per te. E’ infatti disponibile ora in super offerta su Amazon, l’ottimo Motorola Moto g71 5G nel colore Iron Black, con configurazione 6/128GB al prezzo di 249 euro. Scegli quello che ti piace e vai subito alla cassa per chiudere l’acquisto, risparmiare 70 euro circa e assicurarti un dispositivo coi fiocchi, fruendo anche delle spedizioni gratuite e veloci garantite dai servizi Prime.

Motorola Edge 20

Su Amazon il Motorola Edge 20 Frosted Grey continua a rimanere in una fascia di prezzo estremamente vantaggiosa per chi vuole acquistarlo. Questo smartphone Android con specifiche di alto livello viene infatti proposto a 229 euro con un risparmio del 49%, pari circa a 220 euro. Vi basterà andare sulla pagina del noto sito di e-commerce. Il dispositivo è disponibile nell’elegante colorazione grigia (Frosted Grey) e nel taglio da 6/128GB, e può arrivare comodamente a casa vostra con consegna gratuita inclusa in tutta Italia per gli utenti di Amazon Prime.

Motorola edge 30 Ultra

Il nuovo top di gamma di Motorola raggiunge finalmente il suo minimo storico su Amazon. Il Motorola edge 30 Ultra, che vanta un design premium che balza all’occhio sin dal primo momento, lo trovi ora a 780€ con le spedizioni gratuite gestite da Prime. Parliamo di 180 euro di sconto per permettervi di assicurarvi un dispositivo caratterizzato da un bellissimo display curvo si fonde con una cornice in metallo che conferisce il massimo dell’eleganza hanno subito conquistato il pubblico che ha assistito ieri al suo lancio ufficiale.

Motorola RAZR 2022

Il pieghevole col quale Motorola lancia il suo guanto di sfida al concorrente Samsung e al suo Galaxy Z Flip4, è disponibile nella colorazione Blush Gold su Amazon a 870€, anziché a 1.599,99€ (-46%). Il Motorola RAZR 2022 presenta due display, uno p-OLED interno pieghevole da 6,70” FHD+ con frequenze di aggiornamento fino a 144 Hz, certificazione HDR10+ e il 100% della gamma di colori DCI-P3, l’altro, G-OLED, esterno più piccolo da 2,69”. Per sfruttare al meglio questi due display, c’è una cerniera ridisegnata in maniera tale da reggere il dispositivo aperto in Flex View, in modo che possa stare in piedi da solo a più angolazioni per consentirti di lavorare e giocare a mani libere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.