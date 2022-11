Black Friday Amazon: le migliori stufe a basso consumo in sconto

In un momento di forte crisi come questa, con i costi dell’elettricità alle stelle, le stufe elettriche a basso consumo possono rivelarsi una soluzione ideale per scaldare casa e risparmiare in bolletta. La stufetta, inoltre, può essere sfruttata anche per asciugare il bucato se fuori fa freddo o piove, o per combattere l’umidità domestica. Quindi bisogna ponderare bene l’acquisto e il modello da portarsi a casa.

Stufe elettriche, quali scegliere per il Black Friday?

Per combattere il freddo senza svenarsi a causa del caro bollette gli italiani stanno cercando soluzioni nuove e diverse, dai kit fotovoltaici per produrre elettricità fino a capi di abbigliamento ad hoc, fino ad arrivare a stufe dal bassissimo livello di assorbimento energetico e dunque dall’impatto scarsissimo sui consumi energetici. Ed è a queste che dovete puntare oggi. Noi ve ne segnaliamo alcune ma su Amazon, seguendo questa pagina, ne trovate tante in offerta in questo momento.

Stufetta compatta e a basso consumo 7CDXD

Proprio come quella che vi segnaliamo oggi, che tra l’altro trovate a un prezzo molto interessante su Amazon. Basta completare l’ordine subito per assicurartela e averla in tempi brevi, grazie alle spedizioni che sono assolutamente rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

Pro Breeze – Termoventilatore ceramico elettrico 500W

Cominciamo con questo economico quanto validissimo piccolo termoventilatore ceramico elettrico da 500W con termostato regolabile. Ideale per l’uso a casa o in ufficio, magari posizionato sulla scrivania, il dispositivo utilizza elementi riscaldanti in ceramica per fornire calore più veloce, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai tradizionali termoventilatori con un consumo di energia inferiore.

Imetec – Eco Ceramic CFH1-100

Passiamo a questa interessantissima stufa targata Imetec, che sfrutta la tecnologia ceramica per produrre un fascio di calore maggiormente concentrato con il quale riesce a riscaldare l’area desiderata in modo più efficiente e rapido. Grazie infatti alla funzione Eco Ceramic Technology l’aria riscaldata viene convogliata in modo da evitare dispersioni, ottenendo una riduzione di consumo di energia pari al 35%, rispetto ai tradizionali termoventilatori Imetec. Su Amazon al momento la trovi su vari venditori a prezzi che partono da 58€.

PROUS – Termoventilatore ceramica 1500W con termostato

Questo riscaldatore in ceramica ha 3 modalità di riscaldamento (bassa: 900W, alta: 1500W, ECO) e una modalità ventola. La potente ceramica PTC da 1500W, insieme al sistema di flusso d’aria angolato PROUS, favorisce un rilascio più rapido del calore e avvolge istantaneamente tutto il corpo in un accogliente tepore. L’oscillazione grandangolare a 70° aumenta la copertura termica del 20%. A 55€ è un ottimo acquisto.

PROUS t ermoconvettore con schermo in vetro temperato

Infine ecco questo interessante termosifone che fa dell’elemento riscaldante in lega di alluminio il suo cavallo di battaglia. Questi, infatti, garantisce una buona trasmissione del calore. Riscalda e raffredda più velocemente: ci vogliono 20 minuti per riscaldare, ovverosia il 20% più velocemente rispetto alla classica stufa elettrica. Il calore dal radiatore elettrico sale verso l’alto, crea una massa d’aria calda in circolo, e un ambiente più caloroso e confortevole. Il tutto regolabile liberamente tra 1000 W/2000 W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.