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Il Black Friday 2026 su Amazon è entrato nella sua fase più calda: oggi, venerdì 27 novembre, siamo esattamente nel giorno ufficiale dell’evento, e la corsa agli acquisti è già in pieno svolgimento. Le black friday amazon offerte più interessanti riguardano soprattutto il settore tech, con sconti che in alcuni casi superano il 30–40% rispetto ai prezzi di partenza. Se stai aspettando il momento giusto per comprare, sappi che hai ancora qualche giorno: la finestra si chiude il 30 novembre 2026, con il Cyber Monday.

Come funziona il Black Friday Amazon 2026: date e struttura dell’evento

Quest’anno Amazon ha scelto di allungare il periodo di offerte ben oltre il singolo venerdì. L’evento è partito già giovedì 19 novembre 2026 alle 00:01, anticipando di quasi due settimane il giorno ufficiale. Questo significa che molti prodotti sono già stati acquistati — e in alcuni casi esauriti — prima ancora che arrivasse il 27 novembre.

La struttura è semplice: Amazon ha annunciato oltre un milione di offerte tra tecnologia, elettrodomestici e altre categorie. Alcune sono disponibili per tutta la durata dell’evento, altre sono lampo — attive solo per poche ore. Vale la pena controllare la pagina dedicata più volte al giorno, soprattutto nelle fasce mattutine e serali, quando spesso vengono attivate nuove promozioni.

Il Cyber Monday cade il 30 novembre 2026: una data da segnare, perché tradizionalmente porta una seconda ondata di sconti, spesso su prodotti rimasti fuori dalla prima tornata. Come ha ricordato Sky TG24 il 26 novembre, molti consumatori aspettano proprio il lunedì per intercettare le offerte rimaste.

→ Leggi anche: Black Friday 2026: le offerte tech che conviene davvero aspettare

I prodotti tech più cercati: cosa va a ruba in questi giorni

Tra le categorie che registrano i tagli di prezzo più consistenti ci sono cuffie, auricolari, smartphone, tablet e accessori di ricarica. Non è una sorpresa: è una tendenza consolidata del Black Friday, confermata anche quest’anno.

Dal 26 novembre, quando l’evento ha raggiunto il picco di traffico, diversi siti specializzati hanno segnalato i prodotti più richiesti. TuttoTech.net ha pubblicato una selezione dei dispositivi più popolari tra le offerte Amazon del 26 novembre, mentre Everyeye.it ha elencato le 25 migliori promozioni con sconti fino all’80%. Techprincess ha fatto lo stesso, allargando l’analisi anche ai negozi fisici.

Tra i prodotti che hanno attirato più attenzione in questa edizione:

Auricolari true wireless di fascia medio-alta, con riduzioni significative rispetto ai prezzi di listino

di fascia medio-alta, con riduzioni significative rispetto ai prezzi di listino Robot aspirapolvere con funzioni avanzate: il 26 novembre, Everyeye Tech ha segnalato un crollo di prezzo sul Roborock Saros 20 , un modello con braccio robotico integrato, passato da circa 1.599 a 989 dollari nella versione americana — un indicatore di quanto questo segmento stia crescendo

con funzioni avanzate: il 26 novembre, Everyeye Tech ha segnalato un crollo di prezzo sul , un modello con braccio robotico integrato, passato da circa 1.599 a 989 dollari nella versione americana — un indicatore di quanto questo segmento stia crescendo Laptop e MacBook : il MacBook Air con chip M5, nella configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage, è sceso intorno ai 1.049 dollari dai 1.299 di listino

: il MacBook Air con chip M5, nella configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage, è sceso intorno ai 1.049 dollari dai 1.299 di listino Tablet e dispositivi smart home, categoria in cui Amazon tende a fare sconti aggressivi sui propri prodotti

I prezzi citati sopra si riferiscono al mercato americano e sono stati verificati tramite fonti ufficiali. Per il mercato italiano, i valori in euro possono differire, ma la proporzione degli sconti tende a essere simile.

Come orientarsi tra le offerte senza perdere tempo

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Con oltre un milione di promozioni attive, il rischio reale non è trovare poche offerte — è trovarne troppe. Ecco un approccio pratico per non disperdere energie:

→ Leggi anche: AirPods Pro 3 a meno di 190 euro su Amazon: il prezzo più basso del Black Friday

Usa la lista dei desideri di Amazon : aggiungere i prodotti che ti interessano in anticipo ti permette di monitorare le variazioni di prezzo in tempo reale

: aggiungere i prodotti che ti interessano in anticipo ti permette di monitorare le variazioni di prezzo in tempo reale Controlla il prezzo minimo degli ultimi 30 giorni : Amazon è obbligato per legge a mostrarlo. Se lo sconto è calcolato su un prezzo gonfiato artificialmente, si vede subito

: Amazon è obbligato per legge a mostrarlo. Se lo sconto è calcolato su un prezzo gonfiato artificialmente, si vede subito Attiva le notifiche per i prodotti in lista : l’app Amazon invia un avviso quando un articolo salvato scende di prezzo

: l’app Amazon invia un avviso quando un articolo salvato scende di prezzo Confronta con altri retailer : non tutte le offerte Amazon sono le migliori sul mercato. Strumenti di comparazione prezzi come Idealo permettono di verificare in pochi secondi se lo stesso prodotto costa meno altrove

: non tutte le offerte Amazon sono le migliori sul mercato. Strumenti di comparazione prezzi come Idealo permettono di verificare in pochi secondi se lo stesso prodotto costa meno altrove Non aspettare troppo: le offerte lampo si esauriscono. Se trovi un prodotto che cercavi da tempo a un prezzo che ti convince, valuta subito — non dopo cena

Cyber Monday: vale la pena aspettare?

Questa è la domanda che si pongono in tanti. La risposta dipende da cosa stai cercando. Se il prodotto che vuoi è già scontato in modo soddisfacente, aspettare è un rischio: potrebbe esaurirsi o tornare al prezzo pieno prima del 30 novembre.

Il Cyber Monday, tradizionalmente, è più orientato a categorie come software, abbonamenti digitali e accessori informatici. Negli ultimi anni, però, la distinzione si è fatta sempre più sfumata: molti retailer — Amazon incluso — mantengono attive le stesse promozioni per tutta la settimana, aggiungendone di nuove il lunedì.

In pratica: se hai trovato quello che cercavi, compra adesso. Se invece stai ancora esplorando, il Cyber Monday può riservare sorprese, soprattutto sui prodotti che non hanno ancora ricevuto sconti significativi in questa prima fase.

Cosa controllare prima di cliccare “Acquista”

Il Black Friday è anche il periodo in cui si fanno più acquisti d’impulso — e più resi. Per evitare rimpianti, tieni a mente tre cose:

Verifica la politica di reso : Amazon estende spesso i termini durante le festività, ma non sempre per tutti i prodotti. Controlla la scheda specifica

: Amazon estende spesso i termini durante le festività, ma non sempre per tutti i prodotti. Controlla la scheda specifica Controlla il venditore : su Amazon vendono sia Amazon stessa sia venditori terzi. Per i prodotti tech, preferisci quelli venduti e spediti direttamente da Amazon

: su Amazon vendono sia Amazon stessa sia venditori terzi. Per i prodotti tech, preferisci quelli venduti e spediti direttamente da Amazon Leggi le recensioni recenti: non quelle cumulative, ma quelle degli ultimi tre mesi, che riflettono la qualità attuale del prodotto e dell’assistenza

Il Black Friday 2026 su Amazon offre una finestra concreta per fare acquisti tech a prezzi ridotti, ma richiede un minimo di metodo. Hai ancora tre giorni — fino al 30 novembre — per trovare quello che ti serve. Usali bene, senza fretta ma senza rimandare troppo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.