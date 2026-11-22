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Il Black Friday 2026 è entrato nel vivo e, tra i tanti settori coinvolti, quello dei black friday elettrodomestici sconti si conferma tra i più interessanti per chi vuole fare acquisti importanti risparmiando cifre significative. Televisori top di gamma, macchine da caffè automatiche e piccoli elettrodomestici per la casa stanno raggiungendo prezzi che difficilmente si vedono nel resto dell’anno — e in alcuni casi si parla di ribassi vicini al 50% sul prezzo di listino.

LG OLED G6 da 65 pollici: il televisore premium crolla di prezzo

Se stavi aspettando il momento giusto per passare a un televisore OLED di fascia alta, questo potrebbe essere il periodo. LG OLED G6 da 65 pollici è disponibile su Amazon durante il Black Friday a 1.799 euro, con uno sconto che si avvicina al 50% rispetto al prezzo di listino originale. Si tratta di un ribasso concreto, non di un’offerta gonfiata artificialmente.

Vale la pena capire cosa si porta a casa a questo prezzo. Il G6 è la linea Gallery Series di LG: pannelli OLED con tecnologia MLA (Micro Lens Array), che in pratica significa una luminosità superiore rispetto ai modelli OLED standard. Colori precisi, neri assoluti, angoli di visione eccellenti. È il tipo di TV che i videogiocatori e gli appassionati di cinema cercano da anni senza riuscire a permetterselo.

La situazione prezzi in questo periodo è però fluida: alcune fonti segnalano il modello a 1.949 euro con uno sconto del 46%, probabilmente legato a variazioni di stock o a finestre temporali diverse dell’offerta. Conviene monitorare la pagina prodotto direttamente su Amazon e impostare un avviso di prezzo, perché le oscillazioni sono rapide. Anche nel mercato internazionale il G6 sta vivendo ribassi simili: negli Stati Uniti è comparso a circa 1.999 dollari con oltre 1.400 dollari di sconto presso Best Buy, mentre nel Regno Unito alcune catene lo propongono con codici sconto aggiuntivi e rimborsi cashback del produttore.

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De’Longhi Magnifica S: la macchina da caffè automatica a metà prezzo

Tra i black friday elettrodomestici sconti che vale davvero la pena considerare, la De’Longhi Magnifica S occupa un posto di rilievo. La macchina è disponibile a 259 euro su Amazon, ma alcune finestre promozionali l’hanno vista scendere fino a circa 160 euro con sconti nell’ordine del 49%. Anche qui, il prezzo può variare nel corso delle giornate del Black Friday.

La Magnifica S è una superautomatica — ovvero una macchina che macina il caffè in grani al momento, prepara l’espresso e gestisce la pressione in modo autonomo, senza che tu debba fare nulla di tecnico. È il tipo di elettrodomestico che cambia le abitudini mattutine in modo concreto. Pulita, compatta, con un pannello di controllo intuitivo: è pensata per chi vuole un caffè di qualità senza diventare un barista.

Se cerchi qualcosa di più avanzato, la gamma De’Longhi include anche la Magnifica Plus, segnalata con uno sconto del 37% e un risparmio di circa 300 euro rispetto al prezzo pieno. Una differenza che giustifica una valutazione comparativa prima di decidere.

Il calendario delle offerte: cosa è successo nelle ultime settimane

Le promozioni di questo Black Friday non sono arrivate tutte insieme il venerdì: i principali retailer hanno anticipato le offerte con settimane di anticipo, e conviene ricostruire la timeline per capire dove guardare.

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4 novembre 2026 : Unieuro ha aperto le danze con un volantino dedicato al Black Friday che includeva TV, iPhone e grandi elettrodomestici.

: Unieuro ha aperto le danze con un volantino dedicato al Black Friday che includeva TV, iPhone e grandi elettrodomestici. 5 novembre 2026 : Expert ha lanciato una prima anteprima del suo volantino promozionale.

: Expert ha lanciato una prima anteprima del suo volantino promozionale. 18 novembre 2026 : Amazon ha intensificato le offerte giornaliere sugli elettrodomestici, con sconti su più categorie in contemporanea.

: Amazon ha intensificato le offerte giornaliere sugli elettrodomestici, con sconti su più categorie in contemporanea. 19 novembre 2026 : Expert ha avviato la campagna Black Friday Revolution con TV a partire da 119,90 euro e lavatrici da 219 euro.

: Expert ha avviato la campagna Black Friday Revolution con TV a partire da 119,90 euro e lavatrici da 219 euro. 20 novembre 2026: MediaWorld ha pubblicato il proprio volantino con promozioni su TV, smartphone e grandi elettrodomestici.

In pratica, chi ha monitorato le offerte fin dall’inizio di novembre ha avuto più tempo per confrontare i prezzi e scegliere con calma. Chi arriva adesso ha comunque a disposizione alcune delle promozioni più interessanti, concentrate proprio in questi giorni.

Come orientarsi tra gli sconti: consigli pratici

Non tutti gli sconti del Black Friday sono uguali. Alcuni ribassi vengono calcolati su prezzi di listino gonfiati nei giorni precedenti, altri sono riduzioni genuine rispetto al prezzo medio degli ultimi mesi. Ecco come muoversi in modo consapevole.

Verifica il prezzo storico : strumenti come CamelCamelCamel permettono di vedere l’andamento del prezzo Amazon negli ultimi mesi. Se il “prezzo originale” non è mai stato davvero quello, lo sconto è meno reale di quanto sembra.

: strumenti come CamelCamelCamel permettono di vedere l’andamento del prezzo Amazon negli ultimi mesi. Se il “prezzo originale” non è mai stato davvero quello, lo sconto è meno reale di quanto sembra. Confronta tra più retailer : lo stesso prodotto può avere prezzi diversi su Amazon, MediaWorld, Expert e Unieuro nello stesso giorno. Qualche minuto di ricerca può fare la differenza.

: lo stesso prodotto può avere prezzi diversi su Amazon, MediaWorld, Expert e Unieuro nello stesso giorno. Qualche minuto di ricerca può fare la differenza. Attenzione alle varianti di prodotto : la Magnifica S e la Magnifica Plus sono macchine diverse, con funzionalità diverse. Assicurati di confrontare modelli equivalenti.

: la Magnifica S e la Magnifica Plus sono macchine diverse, con funzionalità diverse. Assicurati di confrontare modelli equivalenti. Considera i tempi di consegna: durante il Black Friday i magazzini vanno sotto pressione. Se hai bisogno del prodotto entro una data precisa, verifica la disponibilità prima di acquistare.

Vale la pena comprare adesso o aspettare?

È la domanda che si fanno in molti. La risposta dipende dal prodotto. Per un televisore come LG OLED G6, i prezzi che si vedono in questo periodo sono storicamente tra i più bassi dell’anno. Dopo il Black Friday tendono a risalire, almeno fino ai saldi invernali di gennaio. Se il budget lo permette, aspettare ulteriormente raramente conviene su prodotti di punta.

Per le macchine da caffè come la De’Longhi Magnifica S, il discorso è simile: le superautomatiche di qualità raramente scendono sotto certi prezzi al di fuori dei grandi eventi promozionali. Un ribasso del 40-50% in questo segmento è un’opportunità concreta, non un’offerta di routine.

Il consiglio finale è semplice: se hai già individuato il prodotto che ti serve, hai verificato il prezzo storico e il ribasso attuale è reale, questo è probabilmente il momento migliore per acquistare. Aspettare senza un motivo preciso, in un periodo così dinamico, rischia solo di farti trovare il prodotto esaurito.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.