Black Friday Sky: Xbox Series S GRATIS se approfitti dell'offerta

Le offerte migliori sono spesso quelle inaspettate. È il caso di Sky e della sua promozione tutta dedicata al Black Friday: valida ancora per poco e a disponibilità limitata, se ti abboni adesso puoi ricevere gratis una Xbox Series S.

La console di ultima generazione Microsoft fa parte del nuovo pacchetto di offerte Sky tutte dedicate al “Venerdì nero”. Collegandoti a questa pagina, puoi avere Sky TV e Netflix + Sky Cinema a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi e in più ricevere a casa tua, entro Natale, una Xbox Series S senza costi aggiuntivi.

Xbox Series S gratis? Tutto vero, grazie alle offerte Black Friday di Sky

Il procedimento per attivare l’offerta è molto semplice. Ti basta cliccare sul pulsante “ Acquista Ora” o su “ Ti chiamiamo noi” per comporre subito il tuo pacchetto o ricevere supporto e informazioni da un operatore Sky.

Per non farti perdere tempo, però, ti diamo subito una mano. La promozione è valida con l’attivazione di un’offerta Sky TV e Sky Netflix (o Sky Sport) + Sky Cinema, solo se la fai attraverso questa pagina. Una volta finalizzato il tuo acquisto, riceverai una email da Sky di avvenuta conferma con indirizzo di consegna della tua Xbox Series S.

No, non dovrai pagare davvero nulla per la console, che ti ricordiamo ha un valore commerciale di 299,99 euro. Si tratta di un regalo che ti arriverà a casa entro Natale, come assicura Sky, permettendoti di avere subito qualcosa da mettere sotto l’albero, se sarai in grado di resistere.

Xbox Series S è la velocissima e piccola console di ultima generazione totalmente digitale firmata da Microsoft, completa di SSD da 512GB per conservare i giochi che potrai scaricare con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Naturalmente, sei libero di acquistare i titoli singolarmente in formato digitale, incluse ultime uscite del calibro di FIFA 23 e Call of Duty Modern Warfare 2, ma puoi anche giocare a prodotti popolari e gratuiti come Fortnite e Warzone 2.0.

Non perdere dunque altro tempo: collegati alla pagina ufficiale Sky, completa il tuo abbonamento e invia subito i tuoi dati per farti recapitare a casa la tua console di ultima generazione. E buon divertimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.