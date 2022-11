Black Friday, ultime battute: i 5 colpi da fare prima di chiudere

Ancora pochi minuti e l’evento Black Friday 2022 sarà concluso. Eppure c’è ancora tempo per portare a casa i migliori prodotti sul mercato, magari a prezzi molto bassi. Con le promozioni in corso hai l’occasione di risparmiare e non poco quindi non perdere un singolo momento e gettati a capo fitto. Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Amazon Echo Dot 3 a meno del 60%

Incredibile offerta di Amazon di quelle che ti senti quasi costretto a sfruttare perché è talmente vantaggiosa che non puoi non approfittarne. L’Echo Dot di 3ª generazione lo trovi in questo momento disponibile a soli 17€, con le spedizioni rapide e gratis con Prime. Un prezzo così basso che non si era mai visto prima, e che ti consente di mettere le mani su un device che è più che un semplice speaker: è un amico che ti accompagna tutto il giorno in ogni attività domestica con l’assistente vocale Alexa e che ti apre un mondo di possibilità.

Amazon Echo Dot 5, MINIMO STORICO

L’Echo Dot di 5ª generazione che stavi sognando da tempo è in super offerta col 50% di sconto su Amazon con le spedizioni rapide e gratis di Prime. In questo momento puoi infatti averlo con appena 24 euro, e aprirti un mondo di possibilità. Perché questo dispositivo è molto più che un semplice speaker, è un amico che ti accompagna tutto il giorno in ogni attività domestica con l’assistente vocale Alexa.

Apple iPad 9

Il prezzo del RE dei tablet ferma la sua vertiginosa discesa verso il basso su Amazon, fermandosi a 342€ da qualche giorno a questa parte. Lo sconto per questo fantastico tablet di Apple resta pertanto del 22%, con le spedizioni sempre rapide e sicure garantite dai servizi Prime. Questo sta permettendo da una settimana almeno a migliaia di appassionati di accaparrarsi un potente iPad di nona generazione di colore Grigio siderale a un prezzo semplicemente pazzesco e insperato fino a qualche tempo fa.

Uno smartwatch come Amazfit GTR 2 è prendere senza pensarci su due volte, specialmente se lo trovi a questo incredibile prezzo. Se lo desideri, puoi prenderlo adesso a 66€ con le spedizioni veloci e gratuite con Amazon Prime. In pratica te lo stanno tirando quasi addosso. Col suo grande e raffinato display AMOLED in retina di alta qualità, puoi indossarlo sia per allenarti che per qualche occasione particolare, assieme con un abito.

Fire TV Stick 4K Max con telecomando vocale Alexa

Con il supporto per il Wi-Fi 6 e i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, Fire TV Stick 4K Max ti fa accedere ai contenuti più recenti in 4K. E grazie al suo processore estremamente rapido, ti permette di vivere la bellezza di film e serie TV in 4K Ultra HD sulla tua TV. Se sei un appassionato non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K MAX con telecomando vocale Alexa a soli 37€, invece che 64,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.