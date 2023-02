Il momento tanto atteso è finalmente giunto. Di cosa parlo? Dell’arrivo di Black Panther: Wakanda Forever nel già sconfinato catalogo di Disney+. Il trentesimo cinecomic del Marvel Cinematic Universe ha conquistato tutti in sala (e anche gli esperti cinematografici, viste le 5 candidature agli Oscar) e ora si appresta a conquistare anche gli utenti che scelgono la piattaforma di streaming della Casa di Topolino per godersi film, serie TV e documentari.

Black Panther: Wakanda Forever da oggi su Disney+

Namor minaccia il Wakanda

La pellicola, come ampiamente suggerito anche dal trailer, si apre con l’addio a T’Challa (il suo interprete, Chadwick Boseman, è purtroppo scomparso prematuramente nel 2020). Il nuovo Black Panther non è stato ancora scelto, ma nuove minacce richiedono l’intervento della pantera nera. Chi raccoglierà il testimone di T’Challa?

Dato che non ci facciamo mancare proprio nulla, nel film diretto da Ryan Coogler (l’ultimo della Fase 4 del MCU) troviamo ben due antagonisti, due potenze che hanno messo nel mirino proprio il regno di Wakanda. C’è anche Namor – nome di certo non nuovo per chi conosce l’immaginario Marvel -, ma per il re di Talokan la strada non sarà in discesa. Anzi.

Non voglio rovinarti lo spettacolo con qualche spoiler (ci mancherebbe!), ma posso darti un consiglio: Wakanda Forever è un film assolutamente da vedere, a prescindere dal fatto che appartenga o meno al franchise dei record. È una pellicola ricca di significato, ma anche di azione e colpi di scena. E a conferma della sua indiscussa qualità ci sono ben 5 candidature agli Oscar. Mica poco!

Il cast di Black Panther: Wakanda Forever

Al pari di tanti altri cinecomic Marvel, in Wakanda Forever troviamo volti già noti (come gli interpreti di Shuri, Nakia e M’Baku), ma abbiamo anche l’occasione di fare nuove conoscenze. Spicca di certo Tenoch Huerta, che presta il volto al debuttante Namor.

Shuri: Letitia Wright

Nakia: Lupita Nyong’o

Okoye: Danai Gurira

M’Baku: Winston Duke

Riri Williams: Dominique Thorne

Ayo: Florence Kasumba

Namor: Tenoch Huerta

Everett Ross: Martin Freeman

Ramonda: Angela Bassett

Disney+: Marvel, Star Wars, Pixar e non solo

Avrai sicuramente capito che Disney+ è la piattaforma di streaming di riferimento per chi è appassionato di supereroi, in particolare dell’universo Marvel.

Ridurre il tutto a Iron Man, Captain America & co. è però un grande errore. Disney+ vanta infatti un catalogo ricchissimo, con contenuti (film, serie TV, documentari, cartoni animati) per tutti i palati. Trovi tutta la saga di Star Wars (serie televisive comprese), i classici d’animazione Disney, i capolavori Pixar, gli spettacolari documentari firmati NatGeo e tanto altro ancora. Insomma, come avrai modo di notare, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

