Black Shark 4: sconto di 100 euro su Amazon

Black Shark 4 è lo smartphone da gaming top di gamma di casa Xiaomi dell’anno scorso. Questo dispositivo è oggi in offerta su Amazon a soli 395,00 €, uno sconto di 100 euro rispetto al prezzo originale. I device Black Shark sono famosi oltre che per le loro alte prestazioni, anche per il loro design più elegante rispetto a tanti altri dispositivi di questo genere. Inoltre, facendo parte di casa Xiaomi qui troviamo un ottimo rapporto qualità – prezzo. Sono tante le prestazioni a disposizione per i vostri giochi preferiti ed oggi potranno essere vostre con uno sconto del 21%.

Vi abbiamo detto che le prestazioni del Black Shark 4 sono molto alte e vi spieghiamo subito il perché. Sotto al telaio troviamo il processore Snapdragon 870, 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di storage UFS3.1. Questo smartphone è letteralmente una scheggia in qualsiasi situazione. Il display AMOLED da 6,67 “di Black Shark è strepitoso e super fluido grazie al refresh rate a 144 Hz e molto luminoso anche sotto i raggi del sole. La frequenza massima di campionamento del tocco a 720 Hz offre a questo device un ritardo al tocco estremamente basso, ovvero soli 8,3 ms per un gioco più fluido e reattivo.

Questo smartphone è alimentato dalla nuova tecnologia eSports a doppia cella, infatti la batteria ad alta capacità da 4500 mAh supporta la ricarica ultraveloce a 120 W. Questa è tra le tecnologie più avanzate attualmente disponibili sul mercato. Nonostante il Black Shark 4 sia un dispositivo da gaming, lui è in grado di realizzare delle foto e video davvero discreti per la sua categoria. Questi che vi abbiamo appena elencati e tanti altri sono i motivi per i quali dovete approfittare subito di questa offerta. Il Black Shark 4 è scontato su Amazon a soli 395,00 €, un prezzo assurdo se pensate a quelle che sono le sue specifiche tecniche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.