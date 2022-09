Black Shark 5 Pro: top per il gaming, ma non è tamarro

Se siete dei Nerd e state cercando uno smartphone da Gaming, ma che non sia troppo tamarro e quindi abbia un aspetto abbastanza sobrio, la soluzione perfetta alle vostre esigenze è il nuovo Black Shark 5 Pro. Questo device di casa Xiaomi ha prestazioni da paura, ma le racchiude in una scocca abbastanza raffinata e con una verniciatura opaca è molto piacevole al tatto. L’effetto è quello di simil velluto e quindi parliamo di materiali Premium. Il nuovo Black Shark 5 Pro è in offerta su Amazon a soli 739,00 €. È difficile trovare sconti su questo smartphone in quanto è uscito da pochi mesi sul mercato, dunque non perdete questa occasione e correte subito a comprarlo.

Black Shark 5 Pro: potenza ai massimi livelli

Quando si tratta di smartphone da Gaming quello che ci interessa sono i numeri per capirne le prestazioni. Iniziamo parlando dell’ampio display da 6,67 pollici Amoled con un refresh rate da ben 144 Hz. Questo pannello ha dei colori brillanti ed è super fluido in qualsiasi situazione di utilizzo.

La potenza ovviamente non può mancare, sotto al telaio troviamo il processore di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. La batteria è da 4650 mAh e supporta la tecnologia di ricarica veloce a 120 watt. Praticamente sarete dei fulmini a ricaricare questo dispositivo e il processore non verrà messo mai in ginocchio da nessun titolo disponibile sul Play Store.

Infine, come non menzionare i fantastici tasti trigger laterali a scomparsa. Bastano due semplici click per trasformare il vostro smartphone in una vera e propria console portatile. Inoltre questi tasti sono anche separabili per diverse funzioni tramite le impostazioni.

Abbiamo avuto il piacere di provare questo device per un paio di mesi e da nerd sfegatati vi possiamo dire che è semplicemente fantastico. Inoltre, dimenticavamo, il comparto fotografico qui è nettamente superiore rispetto a tutta la concorrenza. Quindi non perdete altro tempo e acquistate subito il nuovo Black Shark 5 Pro su Amazon a soli 739,00 €.

