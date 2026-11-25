Nel volantino spuntano piccoli elettrodomestici, prodotti per la casa e articoli per la cura personale, pensati per chi vuole anticipare gli acquisti di fine novembre o mettere da parte qualche regalo di Natale. Tra le offerte da tenere d’occhio ci sono la friggitrice ad aria Silvercrest a 37,99 euro, il termoventilatore Tronic a 7,99 euro e il regolabarba Remington a 14,99 euro. Tutto, come sempre, fino a esaurimento scorte nei punti vendita aderenti.

Tra le offerte più attese dei Lidl Black Days c’è la friggitrice ad aria Silvercrest, in vendita a 37,99 euro da giovedì 26 novembre. Il modello indicato nel volantino ha un cestello da 6,7 litri e una potenza di 2.150 watt: numeri che la rendono adatta non solo a chi vive da solo, ma anche a una famiglia. Si possono preparare patate, verdure, carne, pesce e prodotti surgelati in quantità più che discrete.

La temperatura va da 40 a 240 gradi, quindi non serve solo per la classica doratura “da friggitrice”, ma anche per cotture diverse. A disposizione ci sono sette programmi preimpostati. In più, cestello e griglia antiaderenti aiutano nella pulizia, dettaglio che pesa se l’apparecchio finisce per essere usato spesso.

Il prezzo sotto i 40 euro resta il punto forte: non è un prodotto professionale, ma può interessare chi vuole provare la cottura ad aria senza spendere troppo. Poi, come accade spesso da Lidl, farà la differenza la disponibilità reale a scaffale. E nei primi giorni conta anche l’orario in cui si arriva in negozio.

Termoventilatore Tronic a 7,99 euro: piccolo prezzo, uso da valutare bene

Altro prodotto in evidenza è il termoventilatore Tronic a 7,99 euro, un apparecchio elettrico compatto pensato per dare un aiuto in più al riscaldamento di stanze piccole. Nel materiale promozionale sono indicati due livelli di potenza, da 1.000 e 2.000 watt, così da scegliere l’intensità in base alla stanza e al tempo di utilizzo.

Piccoli elettrodomestici e cura personale in esposizione su uno scaffale, richiamo alle offerte Black Week Lidl 2026.

Può tornare utile in bagno, in uno studio, in una camera non troppo grande o in quei momenti in cui il riscaldamento principale non è ancora acceso. Il prezzo basso spiega l’interesse: è il classico acquisto che molti valutano “da tenere in casa”, magari per un’emergenza. Va però usato con buon senso. Un termoventilatore da 2.000 watt consuma energia e non può essere considerato un sostituto fisso dell’impianto di riscaldamento.

Deve stare su superfici adatte, lontano da tessuti, acqua e oggetti che possono surriscaldarsi. Regole semplici, ma importanti. Soprattutto quando il prezzo spinge all’acquisto veloce.

Regolabarba Remington a 14,99 euro: kit essenziale per barba, capelli e rifiniture

Nel reparto cura personale arriva il regolabarba Remington a 14,99 euro, presentato come dispositivo multifunzione per barba, capelli e piccoli ritocchi. Nella confezione ci sono un rifinitore largo 30 millimetri, pensato per linee più precise, accessori per i dettagli e un elemento specifico per eliminare i peli di naso e orecchie. Sono compresi anche sei pettini accessori, utili per cambiare la lunghezza del taglio e adattare l’uso a esigenze diverse, dalla barba corta alla sistemazione rapida dei contorni.

Non è un kit da barbiere, e non viene venduto come tale. Può però fare al caso di chi cerca un apparecchio semplice da tenere in casa, magari per sistemarsi tra un taglio e l’altro. A 14,99 euro, il Remington multifunzione può diventare anche una piccola idea regalo, soprattutto ora che molti iniziano a pensare agli acquisti di dicembre. In casi come questo contano soprattutto due cose: un marchio conosciuto e un prezzo accessibile. Lidl punta proprio su questo.

Date, disponibilità e prezzi: cosa controllare prima di andare da Lidl

Le offerte della Black Week Lidl 2026 su questi tre prodotti partono da giovedì 26 novembre e saranno valide nei supermercati aderenti fino a esaurimento scorte. È un dettaglio da non sottovalutare: per gli articoli non alimentari, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio e non è detto che tutti ricevano lo stesso numero di pezzi.

I prezzi indicati sono 37,99 euro per la friggitrice ad aria Silvercrest, 7,99 euro per il termoventilatore Tronic e 14,99 euro per il regolabarba Remington. Presi insieme fanno 60,97 euro, una cifra che spiega perché il pacchetto possa attirare chi cerca prodotti utili senza superare una spesa troppo alta.

Prima di andare in negozio conviene dare un’occhiata al volantino Lidl, controllare il punto vendita più vicino e, se possibile, muoversi nelle prime ore della giornata. Non è allarmismo, è esperienza: durante la settimana del Black Friday, gli scaffali dedicati a casa e piccoli dispositivi si svuotano in fretta. E quando i pezzi finiscono, spesso non tornano.