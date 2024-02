Blackcatcard ti premia: cashback 5% e ricompensa al 4% di tasso annuo

Con Blackcatcard, finalmente hai un’alternativa che non solo ti offre un conto IBAN gratuito e una Mastercard senza costi nascosti, ma ti premia per le tue spese quotidiane. Tutti gli utenti che richiedono l’apertura di un conto online potranno guadagnare fino al 5% di cashback su ogni acquisto, anche Google Play Store e Amazon.

Ma c’è di più, perché con Blackcatcard ricevi una ricompensa del 4% annuo sul saldo del tuo conto per saldi mensili medi di 300 euro o più, e una ricompensa del 2,2% annuo per saldi inferiori a questa cifra.

Zero costi nascosti e servizi completi

Una delle migliori caratteristiche di Blackcatcard è la trasparenza. Non ci sono costi nascosti o commissioni impreviste. Oltre alla carta gratuita, avrai accesso al tuo conto IBAN (sempre gratuito) in cui gestire le tue finanze in modo semplice e conveniente. Per qualsiasi dubbio, il servizio clienti è disponibile 24/7.

Blackcatcard mette a disposizione anche un servizio di scambio, acquisto e vendita criptovalute integrato che ti permette di comprare e vendere criptovalute in modo conveniente, direttamente dal tuo saldo, senza commissioni blockchain.

Sia che tu stia cercando di risparmiare di più, guadagnare mentre spendi o semplicemente gestire meglio le tue finanze, Blackcatcard ha ciò che fa per te. Iscriviti gratuitamente onlineIscriviti gratuitamente online per accedere a tutti i suoi vantaggi.

