Black+Decker, SONTUOSO kit di 109 pezzi per il fai da te a soli 27€

Questo set di Black+Decker 109 in 1 è l’ideale da abbinare al tuo trapano, all’avvitatore oppure a un manico. Tutti i principali inserti, che possono servire durante i lavori di fai da te, sono ben custoditi all’interno di una pratica custodia dove trovi praticamente tutto quello che ti serve: dalle punte per forare qualsiasi tipo di materiale, agli inserti per avvitare ogni tipo di viti ai set di chiavi a bussola per i bulloni.

A prescindere che tu sia un appassionato di bricolage o che lavori in un’autofficina, troverai il set Black+Decker ideale per soddisfare le tue esigenze. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare tutto a casa a 27€ circa. Per approfittare del risparmio del 16% devi solo completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Black+Decker : l’ottimo set 109 in 1 è in gran sconto

Una custodia solida e robusta, perfetta per avere sempre le punte a disposizione, ben protette e conservate utilizzabili con gli elettroutensili di tutte le marche. Inoltre, è dotata di clip per cintura: potrai agganciarla e mantenere le mani libere mentre lavori. Al suo interno, troverai un’ampia scelta di inserti: 11 punte Brad Point da 3-8 mm, con incrementi di 0.5 mm; 10 punte HSS-TiN da 1.5-4.5 mm con incrementi di 0.5 mm e da 5.6 e 8 mm.

E ancora: 5 punte per muratura da 3, 5, 6, 8 e 10 mm; 9 bussole da 5-13 mm, 57 inserti per avvitatura da 25 mm (Phillips Ph1 (x1), Ph2 (x1), Ph0 (x1) e Ph3 (x4); Pozidriv Pz1 (x3); Pz2 (x4), Pz3 (x1) e Ph0 (x1) e tanto altro ancora. Ciascun inserto è identificato con un codice numerico e simbolico che semplificherà ulteriormente le operazioni, permettendoti di prelevare sempre quello giusto in un lampo. Insomma, un ottimo kit, realizzato con materiali robusti e progettati per durare nel tempo.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 16% su questo set 109 in 1 di di Black+Decker. Completa l’ordine al volo per assicurarti “millemila” inserti che ti possono servire durante i lavori di fai da te, custoditi all’interno di una pratica custodia dove trovi praticamente tutto quello che ti serve, al prezzo ridicolo di 27€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

