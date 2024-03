12GB/128GB e tanta POTENZA: questo smartphone vale un Samsung Galaxy ma costa 100€

Se siete alla ricerca di uno smartphone senza troppi fronzoli, ma estremamente funzionale, allora date un’occhiata a questo interessante Blackview A52 Pro. Lo smartphone è in offerta su Amazon dove puoi farlo tuo a soli 100€ sfruttando lo sconto del 6% più il coupon di 65€ da spuntare sulla pagina del prodotto e con le spedizioni gratuite.

Inoltre acquistandolo su Amazon, riceverai gratis degli auricolari bluetooth. Caratterizzato da un ampio display da 6,5” con risoluzione 720*1600 HD +, vanta un design del corpo ultra sottile da 9,05mm che si adatta perfettamente al palmo di una mano per una presa rilassata e comoda.

Blackview A52 Pro, lo smartphone Android più richiesto del 2024

Il Blackview A52 Pro è uno smartphone economico con display da 6,5 pollici e processore quad-core. Ha 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite microSD), una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel.

Funziona su Android 10 ed è alimentato da una batteria da 4.000 mAh. Ha anche uno scanner per impronte digitali montato posteriormente e supporta due schede SIM. Nel complesso, il Blackview A52 è una buona scelta per chi ha un budget limitato e desidera comunque uno smartphone capace.

Blackview A52 Pro smartphone, infine, combina la potenza di elaborazione Octa-core con un interessante sistema di ricarica inversa OTG, che volendo può trasformare il tuo telefono cellulare in un powerbank temporaneo per l’alimentazione di emergenza per altri dispositivi elettronici (Auricolari, Cellulare, Smartwatch, Mini Altoparlanti, USB Ventole…).

Vai su Amazon dove puoi farlo tuo a soli 100€ invece di 175€ sfruttando lo sconto del 6%più il coupon di 65€ da spuntare sulla pagina del prodotto e con le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.