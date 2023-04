Blackview A55 Pro, offerta ESPLOSIVA da Amazon: a meno di 100€ non c'è di meglio

Ci sono smartphone di medio livello che posseggono tutta una serie di caratteristiche tali da non farlo sfigurare, con i dovuti distinguo ovviamente, di fronte a concorrenti di tutt’altra portata tecnica e costo. Come questo Blackview A55 Pro, che nonostante le limitazioni del caso, vanta ad esempio uno schermo da 6,52” in HD+(720×1600) con proporzioni 20:9, o funzioni particolari come lo sblocco facciale e con le impronte digitali. Questo interessante device, disponibile nei colori Nero ossidiana, Blu cobalto, Verde turchese e Nuvola bianca, adesso puoi farlo tuo su Amazon a soli 93€ e riceverai in omaggio una coppia di auricolari, oltre al fatto che potrai fruire delle spese di spedizioni gratuite grazie ai servizi Prime.

Blackview A55 Pro + auricolari: combo vincente su Amazon

Il Blackview A55 Pro è alimentato da un processore Octa-Core MediaTek Helio P22 che gli permette di mantenere prestazioni elevate ma al contempo un consumo energetico inferiore alla media rispetto ad altri smartphone della stessa fascia di prezzo.

Lo smartphone ha poi una tripla fotocamera posteriore da 13MP per catturare le tue foto, e una frontale da 5MP per i tuoi selfie, le videochiamate e il sopra citato sblocco facciale.

A rendere le cose più facili c’è poi l’ampia batteria da 4780mAh che dispone di una utilissima modalità Ultra risparmio in grado di allungarne ulteriormente la durata. Come vedete, non stiamo parlando di un top di gamma o di uno smartphone da lasciare a bocca aperta in termini di prestazioni, ma di certo di un buon prodotto con tante feature interessanti in rapporto qualità-prezzo. Aspetti che, in coppia con gli auricolari in regalo, lo rendono un acquisto intelligente da parte di chi è alla ricerca di uno smartphone senza eccessivi fronzoli, magari come secondo dispositivo.

