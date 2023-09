Blackview A96 arriva sul mercato: lo smartphone che unisce design e prestazioni

Blackview, un’azienda tecnologica in rapida crescita, opera nel settore della telefonia da oltre un decennio. Con una ricerca instancabile dell’innovazione, ha recentemente annunciato un nuovo ingresso nella sua scuderia, il Blackview A96 che con il suo aspetto iconico e una serie di caratteristiche si unisce agli altri Top Level, mirando a offrire un’esperienza audio-visiva più coinvolgente, prestazioni potenziate e un migliorato divertimento.

Una fusione di semplicità ed eleganza

Il Blackview A96 presenta un design con bordi piatti unito a cornici metalliche lucide, un retro in vetro opaco e un design della fotocamera a triplo anello, che ricorda gli ultimi iPhone.

Audio e video migliorati

Sia che si tratti di giocare o di guardare video in streaming, il display largo 6,5″ con risoluzione 2.4K, supporta una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz, che renderà ogni fotogramma vivo con dettagli ricchi e colori vivaci. Grazie agli effetti sonori ottimizzati da Harman AudioEFX® e erogati dal doppio altoparlante harman/kardon®, l’A96 offre un audio spazioso, creando un’esperienza dal vivo per gli utenti e permettendo loro di godersi appieno la musica, i giochi e i film preferiti.

Gaming e Multitasking veloci e fluidi

Per offrire agli utenti un’esperienza premium, l’A96 è alimentato da un processore MediaTek Helio G99 da 6nm. Sarà disponibile in due versioni di memoria, 8GB e 12GB, che possono essere raddoppiate senza costi grazie alla avanzata tecnologia di espansione della RAM. Con 256GB di storage, permette agli utenti di conservare le loro foto e app preferite.

Cattura ogni momento con chiarezza

Blackview A96 è dotato di una fotocamera frontale da 16MP per selfie perfetti e di una fotocamera Samsung® da 48MP con maggiore sensibilità alla luce, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione per scene notturne più affascinanti, e di una fotocamera ultra-wide & ultra-macro da 8MP 117° per primi piani e panorami più ampi sul retro. Inoltre, una serie di modalità per la fotocamera sono supportate dai più recenti algoritmi Blackview ArcSoft® 6.0, migliorando i risultati fotografici del 15%.

DokeOS 3.1 basato su Android 13

Per offrire agli utenti un’esperienza premium, Blackview A96 adotta il DokeOS 3.1 basato su Android 13, che offre più opzioni personali per regolare i colori delle cartelle delle app a piacimento, app più user-friendly come l’App Focus Mode e l’App Salute e più procedure come DAC&MAC integrate per una maggiore privacy.

Altre caratteristiche importanti

Nonostante uno spessore di 8,6mm e un peso di 193,9 grammi, Blackview A96 vanta una batteria da 4.380mAh, raggiungendo fino a 504 ore in standby. Supportando una ricarica rapida da 18W, sarà pronto al 50% dopo che avrai terminato un pasto in circa 30 minuti. Per rendere la vita degli utenti più comoda, l’A96 supporta lo sblocco con il volto, NFC multifunzione e uno slot per doppia SIM con supporto alla comunicazione mobile globale.

Prezzo e Disponibilità

Il Blackview A96 sarà disponibile in due opzioni di memoria 8GB+256GB e 12GB+256GB in due colori: Nero Ossidiana e Viola Provenza.

Dal 18 al 22 Settembre 2023, Blackview offrirà un prezzo speciale per i primi acquirenti (versione 8GB+256GB a $169.99 e versione 12GB+256GB a $179.99).

Inoltre, Blackview regalerà un paio di AirBuds 6 ai primi 100 ordini.

Clicca per cogliere questa opportunità!