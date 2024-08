Blackview apre i SALDI: sconti fino al 78% su smartphone, tablet e smartwatch

Blackview ha lanciato una straordinaria serie di sconti nell’ambito del 8.28 Shopping Festival di Aliexpress. Con offerte che arrivano fino al 78% di sconto, questa promozione include alcuni dei prodotti più venduti del marchio, dai smartphone pieghevoli, ai telefoni rugged con imaging termico, tablet e smartwatch AMOLED di grandi dimensioni. Di seguito, una panoramica sui dispositivi coinvolti in questa imperdibile offerta.

Per alcuni dei dispositivi in questione, è necessario inserire l’apposito codice sconto per sbloccare lo sconto massimo.

Blackview HERO 10: Il pieghevole più economico sul mercato

Il Blackview HERO 10, ora disponibile a un incredibile prezzo di $350,29 rispetto al prezzo originale di $838, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera possedere uno smartphone pieghevole senza spendere una fortuna. Con uno schermo AMOLED da 6,9 pollici in 2.5K e una copertura intelligente per un accesso rapido alle funzioni essenziali, HERO 10 offre un’esperienza visiva straordinaria.

Le fotocamere da 108MP e 32MP, supportate dalla tecnologia ArcSoft® 9.0, garantiscono scatti nitidi e vibranti. Alimentato dal chipset MediaTek Helio G99 e con una batteria da 4000mAh, questo dispositivo offre prestazioni fluide e durature, rendendolo uno dei migliori acquisti della stagione.

Codice sconto: “269BS4″ (-53%)

Blackview BL9000 Pro: Rugged 5G con Fotocamera termica

Se hai bisogno di un dispositivo robusto che possa rilevare perdite d’acqua o monitorare attività notturne, il Blackview BL9000 Pro è la scelta ideale. Scontato a $422,99, questo telefono rugged 5G è dotato di una fotocamera termica FLIR Lepton 3.5, che offre una chiarezza termica senza precedenti.

Con un processore MediaTek Dimensity 8020, fino a 36GB di RAM, e 512GB di memoria interna, il BL9000 Pro è progettato per affrontare ogni sfida. Il display FHD+ da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz offre una qualità visiva eccezionale, rendendolo perfetto per chi lavora in condizioni estreme.

Blackview MEGA 1

Il Blackview MEGA 1, disponibile a partire da $152,71, è il primo flagship della serie MEGA e si distingue per le sue capacità versatili. Con un display da 11,5 pollici in 2.4K e una fotocamera posteriore da 50MP, questo tablet è ideale per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio G99, MEGA 1 garantisce un aumento delle prestazioni del 56%, supportato da una batteria da 8800mAh che assicura un’autonomia prolungata. Con un design raffinato e caratteristiche avanzate, è un’opzione eccellente per chi cerca un dispositivo tuttofare.

Codice sconto: “149BS2“

Blackview Tab 16 Pro: Più Schermo, Più RAM, Più Possibilità

Il Blackview Tab 16 Pro, ora scontato a $127,33, è il tablet perfetto per chi cerca un dispositivo potente e versatile. Dotato di un display da 11 pollici con supporto Widevine L1, offre una qualità di visione eccellente per streaming e multitasking. Con 24GB di RAM e la possibilità di espandere lo storage fino a 2TB, Tab 16 Pro è ideale per uso professionale grazie anche alla modalità PC 2.0 e alle app come WPS. La batteria da 7,700mAh assicura un’autonomia prolungata, rendendolo un ottimo compagno per il lavoro e il tempo libero.

Codice sconto: “89BS12“

Blackview R60: Smartwatch con Display AMOLED

Il Blackview R60, disponibile a soli $21,99, è lo smartwatch ideale per chi desidera combinare stile e funzionalità. Con un display AMOLED quadrato da 1,96 pollici, offre una visibilità straordinaria anche sotto la luce diretta del sole. Questo smartwatch supporta oltre 120 modalità di allenamento e il monitoraggio della salute 24/7, inclusi il monitoraggio del battito cardiaco e dell’ossigeno nel sangue. Con una batteria che dura oltre 25 giorni e la resistenza all’acqua e alla polvere IP68, il R60 è pronto ad accompagnarti in ogni tua attività.