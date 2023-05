Blackview BV9300: il nuovo Smartphone Rugged con Telemetro Laser e Fotocamera Avanzata

Blackview, un marchio tecnologico in rapida crescita che produce smartphone rugged in grado di sopportare settimane, mesi e persino anni di maltrattamenti, ha impressionato gli appassionati di tutto il mondo. Pioggia, fango, rocce, urti, cadute e graffi: nulla può disturbare gli smartphone rugged di Blackview.

Tuttavia, Blackview non si è fermata nell’innovare gli smartphone resistenti. Si prevede che l’azienda lancerà presto il suo nuovo top di gamma resistente del 2023: il Re delle Prestazioni Blackview BV9300 con telemetro laser all’avanguardia, torcia, dotato di 21 GB di RAM e 256 GB di ROM, processore Helio G99 a otto core, batteria da 15080 mAh, fotocamere da 50 MP e 32 MP con algoritmi ArcSoft® 3.0. Ciò significa che gli appassionati di attività all’aperto apprezzeranno un miglioramento complessivo della robustezza, della batteria, della fluidità e della fotocamera con il BV9300, offrendo l’esperienza definitiva per uno stile di vita rugged.

Telemetro laser all’avanguardia e torcia: un grande miglioramento!

Si dice che Blackview abbia notato le esigenze degli utenti che devono misurare distanze per verificare dati di costruzione o individuare spazi adatti per il riposo quando si monta una tenda. Il BV9300 fornirà uno strumento di misurazione preciso: un telemetro laser che misura con una precisione di 1 mm in 0,3 secondi. Che si tratti di disposizione degli spazi interni o di sport estremi, il BV9300 può soddisfare le esigenze di misurazione di lunghezza, area e volume fino a 40 metri, dimostrandosi un partner affidabile per hobby e lavoro.

Tenendo conto della mancanza di luce per gli utenti che viaggiano di notte o esplorano grotte, il Blackview BV9300 standard sarà dotato di una torcia da 100 lumen, in grado di illuminare fino a 10 metri di distanza e di avere un segnale luminoso SOS. In caso di emergenza, gli utenti possono attirare rapidamente l’attenzione degli altri e farsi soccorrere.

Mostro della batteria da 15080 mAh: fino a 76 giorni di standby e 84 ore di chiamate continue

Per far fronte a lunghe ore di chiamate di emergenza e navigazione, il BV9300 sarà dotato di una batteria a stato solido da 15080 mAh con uno standby di 76 giorni, consentendo agli utenti di viaggiare in tutto il mondo per 8280 km senza ansie relative all’alimentazione. In caso di smarrimento, il sistema di navigazione quadruplo e la bussola forniranno agli utenti oltre 575 ore di servizio continuo. È comodo da utilizzare anche in modalità guanti, perfino in condizioni di freddo estremo fino a -30°C.

Processore Helio G99 a otto core (6 nm)

Fino a 21 GB di RAM, 256 GB di ROM e frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz Tenendo conto della richiesta degli utenti di un’esperienza più fluida, il Blackview BV9300, come re delle prestazioni, sarà il primo dispositivo Blackview a adottare un processore Helio G99 a otto core con processo a 6 nm. Questo chipset ha due core Cortex-A76 grandi con frequenze fino a 2,2 GHz e sei core Cortex-A55 piccoli con frequenze fino a 2,0 GHz. Grazie alla tecnologia Atomic Memory e fino a 21 GB di RAM, il BV9300 raggiunge un miglioramento della fluidità fino al 50%.

Inoltre, il BV9300 potrebbe offrire 256 GB di ROM e una memoria espandibile fino a 1 TB tramite scheda TF, permettendo agli utenti di conservare un gran numero di foto, video e file memorabili durante viaggi e lavoro all’aperto.

Fotocamere potenziate da 50 MP e 32 MP con algoritmi ArcSoft 3.0

Considerando che gli utenti possano catturare immagini più lunghe e migliori all’aperto e scattare foto straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione, il BV9300 potrebbe essere dotato della prima fotocamera frontale Samsung® da 32 MP e della fotocamera posteriore Samsung® da 50 MP di Blackview. Il grande sensore da 1/2,8” aumenterà la sensibilità alla luce del 25%, consentendo agli utenti di scattare foto realistiche anche al buio. L’ampia batteria da 15080 mAh consentirà riprese continue fino a 17 ore, e la registrazione video 2K con modalità bellezza renderà più semplice per i fotografi alle prime armi diventare video blogger.

In particolare, il Blackview BV9300 integrerà l’avanzato algoritmo ArcSoft® 3.0, che migliora la fotografia del 17%. Le modalità migliorate di HDR, panorama a 360°, bellezza, ritratto, notturna e subacquea consentiranno agli utenti di godere di un’esperienza fotografica di livello professionale in qualsiasi momento, il tutto racchiuso nel BV9300 per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Secondo fonti attendibili, il Blackview BV9300 sarà presentato il 10 maggio 2023 PST, clicca qui per rimanere aggiornato su ulteriori informazioni.