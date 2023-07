Blackview, produttore all’avanguardia con un decennio di esperienza nella ricerca e sviluppo di telefoni rugged, presenta il Blackview N6000, un telefono rugged mini da 4,3 pollici in stile Nokia. Ecco le informazioni esclusive trapelate sul Blackview.

Piccolo ma incredibilmente resistente

Il Blackview N6000 ha una dimensione di soli 4,3 pollici, equivalente a un comune mouse di computer per un’operazione con una sola mano. Pesando solo 208 grammi, è leggero come un portafogli e ha un’ottima portabilità. Il suo schermo QHD+ è protetto dal Corning Gorilla Glass 5 per offrire un’ottima resistenza ai graffi e all’usura. Oltre alla certificazione MIL-STD-810H per la resistenza alle cadute e alle valutazioni IP68 & IP69K per l’impermeabilità, il Blackview N6000 eccelle nella resistenza alle cadute e all’acqua grazie alla sua minore superficie, sembra resistere fino a 5M di caduta dall’alto, 60M di resistenza al lancio, 15M di impermeabilità per 30 minuti e una resistenza ad una pressione di 20.000 Kg.

Batteria solidissima con maggiore densità

Per i più esigenti in termini di autonomia, la sua batteria a stato solido la rende più duratura con una maggiore densità energetica e più sicurezza senza componenti infiammabili. Che si tratti di sfogliare Facebook in condizioni quasi di congelamento o di inviare messaggi sulla superficie del sole, è probabile che la batteria a stato solido rimanga stabile anche da -40°C a 80°C. Nonostante abbia una capacità di batteria di soli 3.880 mAh, il Blackview N6000 può fornire un impressionante tempo di standby fino a 18 giorni.

Prestazioni Potenti, Veloci come il Chipset 5G

Per quanto riguarda le specifiche trapelate, il Blackview N6000 sarà dotato di un MediaTek Helio G99 Octa-core da 6nm, che si dice sia veloce come il chipset 5G con 2Cortex-A76 a 2.2GHz e 6Cortex-A55 a 2.0GHz, più una GPU Arm Mali G57 di alta capacità. Sarà accompagnato da 16GB di RAM, che vedrà un aumento del 20% della velocità complessiva, consentendo operazioni senza interruzioni per il multitasking. Inoltre, ci saranno anche 256 GB di storage UFS 2.1, una capacità di archiviazione non indifferente.

Doppie Fotocamere con Supporto ArcSoft® 5.0

Secondo i rumor, il Blackview N6000 avrà anche un ottimo comparto fotografico con una fotocamera frontale da 16MP e una Samsung® ISOCELL GM2 da 48MP con tecnologia ArcSoft® 5.0 per una migliore qualità delle foto. Attualmente, è chiaro che tutte le modalità della fotocamera saranno coperte per essere migliorate del 15% nei risultati fotografici.

Sistema Operativo per Privacy, Fluidità e Comfort

Monterà l’ultimo sistema operativo DokeOS 3.1 basato su Android 13, che è ricco di nuove funzionalità come le autorizzazioni per le notifiche, la cronologia degli appunti e la funzione di fissaggio dell’app. Per gli appassionati di trekking, sarà pre-caricato con un’app StepCount per far contare ogni passo.

Altre Caratteristiche

Infine, avrà molte funzioni utili, tra cui il supporto alla connettività globale, dual 4G VoLTE, OTG, NFC multifunzionale, GPS & GLONASS & Beidou & Galileo, sblocco con impronte digitali e viso, e l’utile ToolBag.

Prezzo e Disponibilità

La vendita internazionale del Blackview N6000 dovrebbe partire dal 24 al 28 luglio, con un prezzo scontato di $159.99 disponibile presso l’Aliexpress Official Store. Come bonus aggiunto, Blackview offre un portacellulare da polso come regalo durante la première mondiale, e per i primi 300 ordini, il prezzo è ulteriormente ridotto a soli $149.99.