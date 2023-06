Blackview presenta il suo ultimo tablet: Tab 11 WiFi

Blackview, marchio tecnologico di successo, è presente nel campo dei dispositivi intelligenti da oltre 10 anni. Oggi, con la visione di portare tecnologia all’avanguardia a prezzi accessibili, ha lanciato Tab 11 WiFi. Blackview, mantenendo l’innovazione nel suo DNA, ha progettato il Tab 11 WiFi come un dispositivo capace di combinare leggerezza, miglioramenti nell’efficienza, durata della batteria, fotografia e velocità, per offrire un’esperienza di apprendimento, lavoro e relax di qualità eccellente.

Perché scegliere il Tab 11 WiFi?

Il Tab 11 WiFi, con la sua struttura in lega di alluminio, pesa solo 442g ed è spesso solo 7,6mm. Disponibile nei colori Verde Laguna e Grigio Spaziale, con un design minimale, è un vero piacere per gli occhi.

Aggiornamenti per un’efficienza superiore

Display 2.4K da 10.36 pollici & Doppi altoparlanti Smart-PA Box & Modalità Comfort per gli occhi & Modalità PC & Stilo gratuita.

Il Tab 11 WiFi dispone di un ampio schermo da 10.36 pollici con una risoluzione di 2.4K pixel, accoppiato a doppi altoparlanti Smart-PA Box, per offrire agli utenti un’esperienza audiovisiva coinvolgente. Sia per lo streaming di film che per le videoconferenze, il Tab 11 WiFi è in grado di soddisfare le tue esigenze. Inoltre, le modalità Comfort per gli occhi sono state implementate con particolare attenzione alla salute degli occhi degli utenti.

Il Tab 11 WiFi offre una serie di funzioni per migliorare l’efficienza degli utenti nella frenetica vita moderna. La visualizzazione a schermo diviso, unita a una penna stilo, consente agli utenti di prendere appunti sull’app preinstallata di WPS Office o su una app di appunti durante le lezioni online o le conferenze. Inoltre, integra una modalità PC che supporta mouse, tastiera e touchscreen con display multi-finestra, per offrire agli utenti un’esperienza da tablet simile a quella di un PC.

Aggiornamento della batteria

Batteria da 8,380mAh (fino a 20 ore di utilizzo giornaliero) con Ricarica Rapida da 18W.

Nonostante la sottile spessore di 7,6mm, il Blackview Tab 11 WiFi è dotato di una batteria da 8,380mAh, ineguagliata nella serie Tab. Può durare fino a 20 ore di utilizzo quotidiano e 5,2 ore di streaming video continuo, durata che si estende ulteriormente con la ricarica rapida da 18W.