BLACKVIEW TAB: il miglior tablet in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere con noi un dispositivo che ci permetta di continuare il nostro flusso lavorativo anche quando ci ritroviamo fuori casa, e non abbiamo ovviamente a disposizione il nostro PC desktop di casa. Il dispositivo maggiormente consigliato in questi casi è il tablet, che riesce a coniugare il peso leggero degli smartphone e la potenza dei notebook portatili. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il Blackview Tab in offerta al sensazionale prezzo di soli 189 euro, con un sorprendente 73% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Blackview.

Blackview Tab: un tablet per ogni uso

In questo caso avrai a disposizione un tablet da ben 10 pollici di diagonale e risoluzione 1280 x 800 pixel, garantendoti il massimo dei dettagli per quando sei in mobilità. È proprio l’elevata definizione infatti che ti permette di vedere senza problemi film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e tanti altri ancora, riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli di ogni prodotto. Lo schermo supporta inoltre il riconoscimento facciale, che permette di evitare l’utilizzo di lunghe password, perdendo inutilmente tempo per sbloccare il display.

Molto buona la fotocamera da 13 megapixel, che ti permette di immortalare i tuoi migliori momenti quando ti ritrovi in mobilità. Per non parlare dell’eccezionale autonomia di questo tablet, garantita dalla batteria da ben 7680 mAh, che ti permette di arrivare senza problemi alla fine della giornata, senza la necessità di portarti dietro powerbank o eventuali accessori esterni per la ricarica.

Il tablet supporta l’ultima versione di Android 13, che include al suo interno delle nuove impostazioni di privacy e sicurezza che permettono di salvaguardare i propri dati sensibili. Molto apprezzati poi i 256 GB di memoria interna, all’interno dei quali potrai catalogare tutte le tue foto e video senza alcun tipo di problema.

In definitiva a poco più di 180 euro hai la possibilità di portarti a casa un tablet davvero eccezionale per rapporto qualità / prezzo, con cui potrai gestire ogni tipo di attività possibile: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Blackview Tab in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.