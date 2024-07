Blink Mini, la telecamera per casa che costa solo 18 EURO su Amazon

Di telecamere ce ne sono davvero tante su Amazon in questi giorni e in sconto, ma la qualità della Blink Mini è davvero ineguagliabile. Secondo quanto riportato, sono sempre di più le persone che acquistano questa telecamera, oggi in sconto del 37% per un prezzo totale di soli 18,99 €.

La Blink Mini è la telecamera perfetta per monitorare casa: è in full HD

La bellezza di una telecamera del genere è che si installa in pochi minuti, senza il bisogno di particolari istruzioni. La Blink Mini è infatti è stata pensata per un pubblico alle prime armi ma anche per chi è molto esigente, in quanto offre una grande risoluzione. L’utente può controllare cosa succede in casa giorno e notte, tutto in maniera molto nitida grazie alla grande risoluzione video in full HD a 1080p.

Non manca la rilevazione di movimento che consente di ricevere una notifica ad ogni intrusione e passaggio davanti alla telecamera e c’è anche l’audio bidirezionale. Si possono anche personalizzare le zone di rilevazione in modo da poter vedere ciò che interessa di più e nella zona in cui c’è la telecamera.

In termini di prezzi, non c’è nulla che possa eguagliare questo straordinario dispositivo, oggi in sconto del 37% su Amazon. Chi desidera acquistare questa telecamera, può fare oggi un grande affare sfruttando un prezzo di soli 18,99 € con due anni di garanzia inclusi. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione arriva a casa vostra entro domenica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.