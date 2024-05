Blink Mini Pan-Tilt Camera al MINIMO STORICO: l'AFFARE del giorno (31€)

Immagina di poter tenere sotto controllo la tua casa in ogni momento, anche quando sei lontano. Con la videocamera di sicurezza Blink Mini Pan-Tilt, questo sogno diventa realtà! E la buona notizia è che oggi puoi averla a soli 31,49€, con uno sconto del 30%. Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di proteggere ciò che ami a un prezzo così conveniente.

Blink Mini Pan-Tilt, dettagli tecnici

La Blink Mini Pan-Tilt è una videocamera di sicurezza intelligente progettata per gli interni della tua casa. Con il suo audio bidirezionale, potrai non solo vedere ma anche parlare con chiunque si trovi nella stanza. La risoluzione video HD ti garantirà immagini nitide e dettagliate, mentre la rilevazione di movimento ti avviserà immediatamente se qualcosa si muove quando non dovrebbe.

Ecco le principali specifiche tecniche della Blink Mini Pan-Tilt:

Specifica Dettaglio Risoluzione video HD 1080p Audio Bidirezionale Campo visivo 110° diagonale Zoom digitale Fino a 4x Visione notturna A infrarossi Rilevazione movimento Sì Alimentazione Connessione a una presa di corrente Dimensioni 48 x 58 x 69 mm Peso 107 grammi

Con la Blink Mini Pan-Tilt, avrai il pieno controllo della sicurezza di casa tua. Potrai vedere e sentire tutto ciò che accade, parlare con i tuoi cari o anche con il tuo amico a quattro zampe quando sei fuori. E grazie alla sua compatibilità con Alexa, potrai gestire la tua videocamera anche con semplici comandi vocali.

Non c’è prezzo per la tranquillità, ma con questa offerta la tranquillità costa davvero poco. A soli 31,49€, con uno sconto del 30%, la Blink Mini Pan-Tilt è un investimento intelligente per la sicurezza della tua casa. Non aspettare che sia troppo tardi, acquista ora su Amazon e inizia a proteggere ciò che ami di più. La tua serenità non è mai stata così a portata di mano.

