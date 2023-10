Blink Outdoor+Blink Mini, mantieni la tua FAMIGLIA al SICURO con appena 50€: OFFERTA A TEMPO

La sicurezza della tua casa non è mai stata così accessibile e conveniente grazie a Blink Outdoor e Blink Mini, il duo di telecamere di sicurezza di Blink che funzionano anche con i comandi vocali tramite Alexa. Questa combinazione offre una protezione completa sia per gli spazi esterni che interni della tua abitazione, e senza spendere un patrimonio, grazie all’offerta di oggi su Amazon, dove puoi avere i due dispositivi e tutti gli accessori a soli 50€, con uno sconto dunque del 60%. Ma devi fare in fretta, perché si tratta di un’offerta a tempo, e dunque limitata.

Blink Outdoor, la soluzione per la SICUREZZA completa della tua casa

La telecamera Blink Outdoor è progettata per proteggere il perimetro della tua casa con video di alta qualità. Registra video nitidi in alta definizione (HD) a 1080p, catturando dettagli importanti come volti e targhe, è completamente wireless e funziona con batterie a lunga durata. Grazie poi alla visione notturna a infrarossi, potrai monitorare la tua proprietà anche al buio, e se serve perfino avvisi istantanei sul tuo smartphone quando la telecamera rileva attività sospette.

La Blink Mini è invece la telecamera di sicurezza intelligente per interni che completa il sistema di sicurezza Blink. Anch’essa registra video in alta definizione a 1080p, per una chiara visualizzazione degli interni della tua casa, sfrutta la compatibilità con Alexa e ti manda degli avvisi quando la telecamera rileva movimenti all’interno della sua area di copertura.

Insomma, una coppia perfetta per sorvegliare al meglio la vostra abitazione: la combinazione di Blink Outdoor e Blink Mini offre un sistema di sicurezza versatile e flessibile per la tua casa. Puoi monitorare gli spazi esterni e interni, ricevere avvisi in tempo reale sul tuo smartphone e persino controllare tutto con la tua voce grazie ad Alexa. Mantieni la tua casa al sicuro e protetta con queste telecamere di sicurezza di Blink, oggi le paghi in coppia solo 50€.

