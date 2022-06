Blink Video Doorbell, il primo videocitofono Amazon Blink, da oggi disponibile in Italia

Da oggi, il nuovo Blink Video Doorbell, il primo videocitofono Amazon Blink, è disponibile su Amazon.it al prezzo di lancio di 59,99 euro. Al lavoro, a spasso con il cane o in vacanza, Blink Video Doorbell permette di vedere sempre chi c’è alla porta d’ingresso della propria casa in ogni momento, grazie a funzioni come audio bidirezionale, video HD giorno e notte, notifiche del campanello e di movimento nell’app, integrazione Alexa, e batteria di lunga durata e può essere installato con o senza cavi.

Blink Video Doorbell, e la tua casa è più sicura

Con Blink Video Doorbell è possibile essere avvertiti sui movimenti importanti: con l’installazione senza cavi si possono ricevere le notifiche nell’app Blink se qualcuno suona il campanello o se viene rilevato un movimento davanti alla porta. In alternativa, è possibile collegare i cavi esistenti per far suonare anche il campanello già presente in casa. I clienti possono inoltre registrare, salvare e condividere i video usufruendo di una prova gratuita del piano di abbonamento Blink o salvarli localmente senza costi ricorrenti con Blink Sync Module 2 e una chiavetta USB (prodotti venduti separatamente).

Vedere, ascoltare e parlare con i propri visitatori : Blink Video Doorbell permette di ricevere un avviso quando un visitatore è alla porta di casa e consente di guardare in tempo reale in video HD 1080p, di giorno o di notte – con visione notturna a infrarossi – e di parlare utilizzando l’audio bidirezionale.

: Blink Video Doorbell permette di ricevere un avviso quando un visitatore è alla porta di casa e consente di guardare in tempo reale in video HD 1080p, di giorno o di notte – con visione notturna a infrarossi – e di parlare utilizzando l’audio bidirezionale. Godersi la batteria a lunga durata : Blink Video Doorbell necessita di due batterie al litio AA. Quando è cablato o accoppiato con un Sync Module 2, le batterie incluse possono durare fino a due anni. L’autonomia della batteria varia in base alle impostazioni del dispositivo, all’utilizzo e ai fattori ambientali.

: Blink Video Doorbell necessita di due batterie al litio AA. Quando è cablato o accoppiato con un Sync Module 2, le batterie incluse possono durare fino a due anni. L’autonomia della batteria varia in base alle impostazioni del dispositivo, all’utilizzo e ai fattori ambientali. Resistere al maltempo : Blink Video Doorbell è progettato per resistere alle intemperie per proteggere la casa indipendentemente dalle condizioni metereologiche.

: Blink Video Doorbell è progettato per resistere alle intemperie per proteggere la casa indipendentemente dalle condizioni metereologiche. Ottenere il massimo con Alexa: è possibile collegare il proprio Video Blink Doorbell a dispositivi Echo e Fire compatibili (prodotti venduti separatamente) per gestire facilmente il sistema Blink tramite comandi vocali grazie alla Skill Blink Smart Home e ricevere notifiche quando Blink Video Doorbell viene premuto o se viene rilevato un movimento.

Sono inoltre disponibili per l’acquisto due nuovi accessori che aumentano ulteriormente la sicurezza di tutta la casa offerta da Blink. Il nuovo Blink Floodlight Mount è un supporto a LED alimentato a batteria che offre alla fotocamera Blink Outdoor un’illuminazione da 700 lumen che si attiva in caso di movimento. Questi due accessori offrono innovative opzioni di personalizzazione per essere sempre all’erta su cosa succede intorno alla propria casa, sempre e ovunque ci si trovi. Fai tuo questo super valido Blink Video Doorbel e con 59 euro risolvi molti problemi di sicurezza.