Blink Video Doorbell + Sync Module 2: il più venduto ad un prezzo STRACCIATO (-40%)

Quante volte hai sentito il campanello suonare e ti sei chiesto: “Chi sarà mai a quest’ora?”. Con il Blink Video Doorbell + Sync Module 2, non dovrai più fare supposizioni. Potrai vedere e parlare con chiunque si trovi alla tua porta, direttamente dal tuo smartphone. E la notizia ancora migliore è che oggi puoi avere questo straordinario sistema di sicurezza a soli 47,99€, con uno sconto del 40%. Non perdere l’occasione di rendere la tua casa più sicura a un prezzo così conveniente.

Blink Video Doorbell + Sync Module 2, dettagli e specifiche tecniche

Blink Video Doorbell + Sync Module 2: videocitofono smart con audio bidirezionale, video HD e notifiche. Facile da installare. Alexa integrata.

Il Blink Video Doorbell è molto più di un semplice campanello. È un vero e proprio sistema di sicurezza che ti permette di vedere, sentire e parlare con i visitatori alla tua porta, ovunque tu sia. Grazie all’audio bidirezionale, potrai conversare in tempo reale con chi suona alla porta. Il video in HD ti garantirà immagini nitide e dettagliate, mentre le notifiche nell’app ti avviseranno immediatamente quando qualcuno si avvicina alla tua porta.

Ecco le principali specifiche tecniche del Blink Video Doorbell + Sync Module 2:

Specifica Dettaglio Risoluzione video HD 1080p Audio Bidirezionale Campo visivo 135° in orizzontale, 80° in verticale Visione notturna A infrarossi Rilevazione movimento Sì, con zone di rilevamento personalizzabili Alimentazione Batteria al litio o collegamento al cablaggio esistente del campanello Connettività Wi-Fi 2.4 GHz Resistenza alle intemperie Sì, resistente all’acqua

L’installazione del Blink Video Doorbell è un gioco da ragazzi. Puoi scegliere di collegarlo al cablaggio esistente del tuo campanello o utilizzare la batteria al litio inclusa per un’installazione senza fili. E con il Sync Module 2 incluso, potrai archiviare localmente i tuoi video senza costi aggiuntivi.

La sicurezza della tua casa non ha prezzo, ma con questa offerta, il prezzo è davvero allettante. A soli 47,99€, con uno sconto del 40%, il Blink Video Doorbell + Sync Module 2 è un investimento intelligente per la tranquillità tua e della tua famiglia. Non aspettare che l’offerta scada, acquista ora su Amazon e inizia a proteggere la tua casa in modo smart. Rispondi al campanello del futuro, oggi.

