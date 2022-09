Blue Yeti: il microfono che tutti i Content Creator vogliono, in offerta

Se il vostro podcast sta prendendo sempre più piede sulle principali piattaforme di streaming audio, oppure il vostro canale Twitch sta crescendo con gli abbonati e volete aumentare la qualità audio dei vostri contenuti, abbiamo noi l’offerta perfetta per le vostre esigenze. Blue Yeti è il microfono professionale USB a condensatore più famoso ed utilizzato sia da podcaster che da Streamer. Infatti non esiste un Content Creator degno di nota che non conosca questo strabiliante microfono. Vi dovrebbe bastare sapere questo per comprarlo senza alcun dubbio, tuttavia, siamo lieti di informarvi che oggi è in super sconto su Amazon a soli 113,86 €, uno sconto quasi del 25%.

Blue Yeti: ecco perché tutti lo vogliono

Siete estranei a questo microfono e lo state sentendo per la prima volta? Nessun problema, vi spieghiamo noi perché è così famoso:

Grazie all’array a tre capsule, questo microfono USB professionale produce un suono nitido e potente in qualità broadcast per video YouTube, Twitch streaming, podcast, riunioni Zoom, registrazione di musica e tanto altro;

Il software proprietario Blue VO!CE eleva i vostri streaming e le vostre registrazioni con un suono vocale broadcast nitido;

Intrattenete il vostro pubblico con effetti migliorati, modulazione avanzata e campioni audio HD unici;

Ci sono quattro modelli polari: cardioide flessibile, omni, bidirezionale e stereo- che vi permettono di registrare in modi che normalmente richiederebbero più microfoni, per voci e strumenti;

I controlli audio integrati sono: volume della cuffia, selezione del modello, disattivazione audio e guadagno del microfono;

Potete orientare il microfono in base alla sorgente sonora per una qualità del suono ottimale grazie al supporto da scrivania regolabile;

Questo microfono è Plug ‘n Play: impostate il microfono in pochi secondi con il supporto da tavolo incluso o collegarlo direttamente a un’asta o a un braccio microfonico e iniziate la registrazione e lo streaming sul vostro PC;

Adesso non avete più scuse, correte subito a comprare il Blue Yeti su Amazon a soli 113,86 €, prima che si esauriscano le ultime scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.