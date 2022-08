Bluedio LS Soundbar Stereo con audio Stereo Virtuale a 7.1 in promo su Amazon

In offerta su Amazon la Soundbar Bluedio LS con sistema audio 7.1 virtuale, suono stereo 3D e Bluetooth 5.0 ad un prezzo incredibile: solo 31,44€ invece di 48,99€.

La soundbar Bluedio LS offre un’ampia gamma di audio surround stereo per farti sentire come se fossi al cinema. Immergiti nella tua musica e fatti trasportare nelle scene dei tuoi film preferiti grazie al sistema audio 7.1 virtuale, e connetti i tuoi dispositivi tramite la tecnologia Bluetooth 5.0, con supporto per più protocolli.

Fatti trasportare sulle scene dei tuoi videogiochi, serie, film o concerti preferiti con Bluedio LS grazie al suo incredibile sistema audio virtuale 7.1 che, tramite il software, offre un audio direzionale perfetto. In questo modo sarai in grado di percepire da dove provengono i diversi suoni, aggiungendo profondità e realismo alla tua esperienza. Il Bluedio LS offre anche un ottimo suono surround stereo attraverso i suoi due altoparlanti da 52 millimetri, con alti e medi chiari e bassi potenti.

Un altro dei punti di forza della soundbar Bluedio LS è l’ampia gamma di connettività che offre, in quanto puoi accoppiarla ai tuoi dispositivi multimediali tramite cavo AUX o USB, oppure in modalità wireless tramite Bluetooth. Infatti il ​​chip integrato a risparmio energetico ha la versione BT 5.0 e supporta i protocolli A2DP, AVRCP, HSP e HFP.

Ciò ti consentirà di sincronizzare la barra con il tuo telefono per ascoltare la musica in modo rapido e semplice e persino di trasformarlo in una sorta di altoparlante Bluetooth portatile se lo abbini a un Power Bank. Puoi anche aggiungere un microfono per trasformarlo in un altoparlante per le lezioni. La Bluedio LS è davvero versatile! Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistala su Amazon; inoltre se ti abboni a Prime, la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.