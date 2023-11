Bollette luce e gas: prezzo all'ingrosso e risparmio reale con Alperia

Ridurre le bollette diventa più facile: con Alperia, uno dei principali fornitori del mercato libero, è possibile abbattere il costo dell’energia e massimizzare il risparmio. La fine del mercato tutelato, in programma da inizio gennaio 2024 non deve spaventare. Con le proposte di Alperia, infatti, è possibile accedere al costo dell’energia all’ingrosso, minimizzando l’importo delle bollette.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, infatti, Alperia consente l’accesso diretto al PUN, l’indice del mercato all’ingrosso italiano. Per il gas naturale, invece, il costo dell’energia è legato al PSV con un rincaro di appena 0,13 €/Smc. Entrambe le offerte prevedono l’attivazione gratuita e sono disponibili sia per chi è già passato al mercato libero che per chi è ancora in Tutela.

Per attivare le offerte (è possibile attivare anche solo la tariffa luce oppure solo la tariffa gas) è sufficiente accedere al sito ufficiale di Alperia e seguire la procedura di sottoscrizione prevista.

Luce e gas con Alperia: il risparmio in bolletta è garantito

Per ridurre le bollette è necessario ridurre il costo dell’energia. Per farlo è possibile puntare sulle offerte luce e gas di Alperia. Il fornitore mette a disposizione due tariffe particolarmente convenienti:

Energia elettrica: tariffa indicizzata al PUN, senza costi extra, con un canone di 70 euro all’anno

senza costi extra, con un canone di 70 euro all’anno Gas naturale: tariffa indicizzata al PSV con una maggiorazione di 0,13 €/Smc, con un canone di 90 euro a all’anno

Le offerte proposte da Alperia sono attivabili gratis, tramite il sito ufficiale del fornitore. Basta avere una bolletta precedente per completare l’attivazione. Le promozioni sono valide sia per chi è già nel mercato libero che per chi è ancora in Tutela. Per richiedere le tariffe e evitare i possibili rincari in arrivo con la fine del mercato tutelato è possibile seguire il link qui di sotto.

