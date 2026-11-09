Bollette, TARI, assicurazione auto e mensa: il Comune rimborsa le spese delle famiglie

È un contributo una tantum deciso dall’amministrazione per dare un po’ di respiro ai bilanci di casa nella parte finale dell’anno. Tra rincari e scadenze, le uscite fisse continuano a pesare. E alcuni Comuni, con risorse proprie o fondi rimasti in bilancio, provano a intervenire in modo diretto.

A Tavullia, comune di circa ottomila abitanti, il bando riunisce in un’unica procedura spese che di solito seguono strade diverse: affitto, utenze domestiche, TARI, mensa scolastica, trasporto dei figli e anche l’assicurazione dell’auto. Una scelta pratica, spiegano dal municipio, pensata per evitare alle famiglie la trafila di moduli diversi e scadenze una dietro l’altra.

Il contributo è un aiuto economico una tantum e riguarda i pagamenti fatti nel corso del 2026, dal 1° gennaio al 27 novembre. I tempi per presentare la domanda, però, sono stretti: si apre il 2 novembre e si chiude alle 13 del 27 novembre 2026. Oltre quella data, stando all’avviso comunale, non sarà possibile procedere.

La vicesindaca e assessora ai Servizi sociali, Laura Macchini, ha parlato di “un aiuto concreto” per chi ogni mese deve fare i conti con aumenti e spese che non si possono rimandare. Il senso della misura è questo: non un bonus generico, ma un sostegno legato a costi già sostenuti e dimostrabili con ricevute.

Chi può fare domanda: ISEE, residenza e documenti da presentare

Possono chiedere il contributo le famiglie residenti a Tavullia con un ISEE ordinario o corrente valido non superiore a 13.000 euro. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda. Alla richiesta vanno allegate le ricevute che dimostrano sia la spesa sia il pagamento effettuato. Senza documenti, il rimborso non può essere riconosciuto.

Pratiche e ricevute su una scrivania in municipio, simbolo delle domande di rimborso per affitti, bollette e TARI.

Per chi chiede il rimborso sull’affitto della casa di residenza, serve anche il contratto di locazione registrato. Se dovuta, va allegata pure la ricevuta del pagamento annuale dell’imposta di registro. Sono passaggi burocratici, certo, ma contano: è su questi documenti che gli uffici comunali faranno le verifiche.

Il modulo si può scaricare dal sito del Comune di Tavullia o dall’app Mytavullia. Chi preferisce può ritirarlo di persona in municipio, in via Roma 81, oppure alla delegazione comunale di Padiglione. La domanda può essere inviata via email a protocollo@comuneditavullia.it, tramite PEC a comune@pec.comuneditavullia.it, oppure consegnata a mano all’ufficio Protocollo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.45.

Bollette, TARI e assicurazione auto: cosa rientra e cosa no

L’elenco delle spese ammesse è piuttosto ampio. Il bando comprende il canone di locazione, le spese condominiali, le bollette di luce, gas e acqua, oltre alla TARI, la tassa sui rifiuti. Rientrano anche la mensa scolastica e il trasporto scolastico, due voci che incidono parecchio sui bilanci delle famiglie con figli.

La voce meno abituale è l’assicurazione auto, inserita tra i costi rimborsabili. Non è frequente trovarla nei bandi comunali di sostegno al reddito, che di solito si concentrano su casa, rifiuti e utenze. In questo caso, invece, l’amministrazione ha deciso di considerare anche una spesa che, soprattutto nei piccoli centri, può essere legata alla vita quotidiana e agli spostamenti per lavoro.

Restano escluse le spese sanitarie, compresi farmaci, visite ed esami. Fuori anche i libri scolastici, già coperti da un canale di rimborso separato. È un punto da verificare bene prima di compilare la domanda: presentare ricevute non ammesse rischia soltanto di rallentare i controlli.

Fondi limitati e bandi locali: perché muoversi subito

Le risorse messe a disposizione da Tavullia sono pari a 15 mila euro. Il bando, sulla base delle informazioni disponibili, non indica un importo massimo per famiglia e non spiega nel dettaglio come saranno divisi i fondi se le domande supereranno la cifra stanziata. Per questo il rimborso riconosciuto a ciascun nucleo potrebbe essere più basso rispetto alle spese presentate.

Tavullia, però, non è un caso isolato. Tra ottobre e novembre diversi Comuni pubblicano misure simili, spesso usando risorse rimaste in bilancio. A Farigliano, in provincia di Cuneo, c’è tempo fino al 18 novembre per chiedere un contributo su luce, gas e TARI, assegnato con graduatoria fino all’esaurimento dei fondi. A Pisa, negli ultimi anni, i bandi Bonus TARI Famiglie e Bonus TARI Giovani sono stati aperti a fine novembre, con domande fino a gennaio. Altre città, come Rimini, scelgono invece di applicare lo sconto direttamente nella bolletta dei rifiuti, senza passare da un rimborso successivo.

Per sapere se il proprio Comune prevede un aiuto simile, conviene controllare subito le sezioni “avvisi” e “servizi sociali” del sito istituzionale, oppure rivolgersi allo sportello comunale. Quasi sempre serve un ISEE valido, e rinnovarlo prima della fine dell’anno può evitare corse all’ultimo minuto. Lo stesso documento è necessario anche per il bonus sociale nazionale su luce, gas e acqua, riconosciuto in automatico in bolletta alle famiglie che rientrano nelle soglie previste.