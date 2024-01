Bollitore elettrico trasparente da 1,7 litri a soli 19,90€ (Scelta Amazon)

Il bollitore elettrico trasparente ThermoSense 350 di Cecotec, con capacità da 1,7 litri e filtro anticalcare, è in offerta in queste ore su Amazon a soli 19,90 euro, per effetto del 20% di sconto sul prezzo medio delle ultime settimane pari a 24,99 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui gli utenti Prime beneficiano sia delle spese di spedizione gratuite che della consegna ultra-rapida.

La generosa capacità di 1,7 litri, l’impugnatura ergonomica e sicura, più il filtro anticalcare rimovibile sono tre dei principali punti di forza del bollitore elettrico ThermoSense 350 in vendita su Amazon, che con i suoi oltre 1.000 acquisti è uno degli articoli più venduti della categoria.

Bollitore elettrico trasparente Cecotec in sconto del 20% su Amazon

Il prodotto del marchio specializzato Cecotec è realizzato in vetro borosilicato, un materiale che offre la massima resistenza contro eventuali urti e macchie. Inoltre, questo speciale tipo di vetro non trasmette né odori né aromi, presentanto un’elevata resistenza alla corrosione. In più è privo di BPA e altre sostanze nocive.

Un altro suo punto di forza è la potenza pari a 2200 watt, che va ad aggiungersi alla zona di ebollizione rapida. Non solo però, perché integra anche un filtro anticalcare rimovibile e lavabile, in modo da scongiurare cattivi sapori.

Da segnalare infine l’ottima impugnatura ergonomica, grazie alla quale l’utilizzo di questo bollitore è più comodo e sicuro. Presenta anche un indicatore del livello dell’acqua.

Approfitta subito dello sconto del 20% applicato da Amazon sul bollitore elettrico Cecotec, modello ThermoSense 350, per risparmiare 5 euro sul prezzo medio delle ultime settimane.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.