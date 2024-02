BOMBA Amazon: Mouse gaming Corsair M65 RGB Ultra Wireless a 99,99€ (MINIMO STORICO)

Tra le migliori offerte di giornata in casa Amazon segnaliamo il mouse Corsair M65 RGB Ultra Wireless a 99,99 euro, il nuovo minimo storico. La promozione include anche il 33% di sconto su Xbox Game Pass per PC.

M65 RGB Ultra Wireless di Corsair è il mouse gaming senza fili FPS regolabile, nonché ultra-veloce e ultra-preciso. Progettato per gli utenti professionisti, è da annoverare tra i migliori mouse premium per giocare oggi disponibili sul mercato.

Mouse gaming Corsair M65 RGB Ultra Wireless al prezzo più basso di sempre su Amazon

Non lo abbiamo ancora scritto, ma non ce ne siamo dimenticati: un ulteriore motivo per cui il modello M65 RGB Ultra Wireless rientra tra i mouse gaming più richiesti in assoluto è il suo design iconico. Estetica che si sposa alla perfezione con resistenza e durabilità.

A tutto questo si aggiungono gli 8 pulsanti programmabili e i tempi di risposta ancora più veloci. Merito degli switch ottici e della tecnologia Quickstricke, grazie a cui i giocatori professionisti possono assicurarsi un vantaggio importante sul loro avversario.

Ma la velocità non sarebbe nulla senza la precisione. Ed ecco allora un ultima chicca: il sensore ottico Corsair Marksman, capace di offrire una precisione inarrivabile rispetto alla concorrenza. Basti pensare che è possibile regolare la gamma di sensibilità in intervalli di 1 singolo DPI.

Corsair M65 RGB Ultra Wireless, il mouse gaming più potente in circolazione, è in offerta a soli 99,99 euro su amazon.it, nuovo minimo storico (articolo venduto e spedito da Amazon, con consegna gratis per gli utenti Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.