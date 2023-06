Bomba RENO 8 PRO 5G! Praticamente a metà prezzo il top di casa Oppo!

OPPO Reno8 Pro 5G è uno smartphone di fascia alta che si distingue per il suo design elegante, le sue prestazioni fotografiche e la sua ricarica ultraveloce. Si tratta di uno smartphone Premium a tutti gli effetti, con materiali di pregio e componentistica top che garantisce prestazioni eccezionali in tutti i comparti del telefono. Oggi il prezzo di listino viene tagliato del 42%, per un risparmio netto gigante di 332,99 euro! Uno sconto mostruoso al quale possiamo accedere su eBay.

Solo oggi il costo di OPPO Reno8 Pro 5G viene fatto a pezzi: da 799,99 euro passa a 467 euro! Che offerta incredibile!

Il top ad un prezzo incredibile!

Il design di OPPO RENO 8 PRO 5G è elegante e raffinato, con una scocca posteriore in vetro completamente liscia e lucida. Il modulo fotocamera posteriore è ben fatto e sporge leggermente dalla superficie, creando un effetto molto originale. Lo spessore dello smartphone è di soli 7.34 mm e il peso è di 183 grammi.

Lo schermo è un AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. Il display offre una visione immersiva e fluida, grazie alla cornice stretta e al rapporto schermo/corpo del 93.4%1. Lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass 5 e supporta la certificazione HD Netflix e Amazon Prime Video HDR.

Il comparto fotografico è una delle eccellenze di questo OPPO RENO 8 PRO 5G.

La fotocamera posteriore è composta da quattro sensori: il principale da 50 megapixel con sensore Sony IMX766, l’ultra-grandangolare da 16 megapixel con angolo di visione di 123 gradi, il teleobiettivo da 13 megapixel con zoom ottico 2x e il monocromatico da 2 megapixel1. La fotocamera è supportata dal processore di immagine MariSilicon X, che consente di catturare video notturni in 4K con HDR, ritratti notturni con algoritmo Turbo RAW, video in modalità ritratto con effetto bokeh regolabile, hyperlapse e slow-motion a 960 FPS.

Batteria al top e non potrebbe essere altrimenti! Parliamo di 4500 mAh con tanto di supporto alla ricarica ultraveloce SuperVOOC da 80W, che consente di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 50% in soli 11 minuti e al 100% in circa 30 minuti!

Una vera bomba di smartphone, una fascia alta senza compromessi, che grazie a questa sontuosa offerta eBay possiamo farlo nostro risparmiando l’incredibile cifra di 332 euro! Comprate OPPO Reno8 Pro 5G ora, sta andando letteralmente a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.