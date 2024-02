BOMBA unica: stampante Epson, RISPARMIO sicuro oggi su Amazon

La stampante portatile A4 di Epson è la soluzione ideale e di alta qualità per i professionisti che hanno bisogno di stampare quando sono in movimento. Leggera e compatta, questa stampante inkjet è dotata di una batteria integrata, di un display LCD e della connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct. È inoltre compatibile con Google Cloud Print ed Epson iPrint. È l’ideale per stampare fatture, contratti e molto altro ancora, senza l’impaccio dei cavi.

Stampa in modalità wireless con soluzioni compatibili come Google Cloud Print ed Epson Connect. Usa l’app Epson iPrint per la stampa wireless da tablet e smartphone. Il dispositivo può anche ricevere i file da stampare da qualsiasi parte del mondo tramite Epson Email Print.

Una batteria integrata ti offre la possibilità di stampare 50 pagine e, se ricaricata semplicemente tramite USB, anche di più. Per garantire ancora più flessibilità, una batteria esterna opzionale ti offre la possibilità di stampare fino a 410 pagine.