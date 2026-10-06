Bonifici, anche tra genitori e figli ora si pagano le tasse: come funziona

Ma può anche finire sotto la lente del Fisco se manca una causale chiara, se non ci sono documenti a supporto o se il movimento salta fuori durante un accertamento fiscale. La partita, spesso, si gioca su pochi elementi: perché il denaro è stato versato, quanto vale il trasferimento, qual è il rapporto tra chi paga e chi riceve, e quali prove il beneficiario può mostrare all’Agenzia delle Entrate.

Tra genitori e figli, un bonifico bancario può voler dire molte cose. Può essere una donazione, un prestito familiare, la restituzione di una somma anticipata oppure un versamento legato a una spesa precisa, come l’acquisto di una casa o di un’auto. Non è una differenza da poco. Per l’Agenzia delle Entrate, e se serve anche per il giudice tributario, conta ciò che quel movimento riesce a provare.

La causale del bonifico, quindi, non è una formalità da liquidare in due parole. Scrivere “donazione per acquisto prima casa”, “prestito infruttifero” o “aiuto familiare” non ha lo stesso peso di una formula generica, o peggio ancora poco chiara. Chi segue queste pratiche lo ripete spesso: il punto non è il bonifico in sé, ma riuscire a spiegare da dove arriva il denaro e perché è stato trasferito.

Se il genitore versa somme già tassate, frutto dei propri risparmi, e indica che si tratta di una liberalità familiare, il figlio non deve dichiarare quell’importo come reddito. Lo stesso vale, di solito, per un prestito tra familiari, purché sia chiaro che i soldi dovranno essere restituiti. Diverso il caso della causale “restituzione”: in quel caso il Fisco può chiedere quale precedente rapporto economico giustifichi il rientro della somma. E lì contano i documenti, non le spiegazioni a voce.

Franchigia da 1 milione e aliquota al 4%: cosa vale tra genitori e figli

Per le donazioni tra genitori e figli, la legge prevede una franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario. In pratica, fino a quella soglia non si paga l’imposta di donazione. Se si supera il milione, sulla parte eccedente si applica l’aliquota del 4%, prevista per i parenti in linea retta.

Genitore e figlio esaminano documenti e importi al computer, come in una verifica su causale e tracciabilità dei bonifici.

La normativa distingue però tra donazioni di modico valore e trasferimenti più consistenti. Una donazione contenuta, proporzionata al patrimonio del genitore e non tale da impoverirlo, può essere fatta anche senza notaio. Un bonifico per aiutare un figlio con l’affitto, con le spese universitarie o con l’acquisto di un’utilitaria, per esempio, rientra spesso in questa zona. Ma non esiste una cifra valida per tutti: 10 mila euro possono essere poco per una famiglia e molto per un’altra.

Quando invece la somma pesa in modo rilevante sul patrimonio di chi dona, la donazione diretta richiede di norma un atto pubblico davanti a un notaio, con la presenza di due testimoni. Ci sono poi le donazioni indirette, come il pagamento del prezzo di una casa intestata al figlio: seguono regole diverse e possono non richiedere un atto di donazione autonomo se sono collegate a un’operazione principale già formalizzata. Anche in questi casi, però, la tracciabilità resta decisiva.

Quando il bonifico diventa reddito presunto: la prova richiesta dalla CTR Piemonte

Il nodo più delicato nasce quando il bonifico ricevuto dal figlio viene considerato dal Fisco come reddito non dichiarato. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza n. 773 del 6 ottobre 2021, si è occupata proprio di un caso simile: un padre aveva trasferito alla figlia 152 mila euro, ma la contribuente non era riuscita a dimostrare che quel movimento fosse fiscalmente irrilevante.

Secondo la ricostruzione della causa, nella causale compariva la parola “restituzione”, non “donazione”. La figlia sosteneva che si trattasse del rientro di somme legate a precedenti operazioni societarie, ma i giudici hanno ritenuto insufficienti le prove presentate. Nella decisione si legge che spetta al contribuente dimostrare il “negozio sottostante” alle somme accreditate: se mancano riscontri, i movimenti bancari possono essere usati come indizio di redditi non dichiarati.

Il riferimento è all’articolo 32 del D.P.R. 600/1973, che consente all’Amministrazione finanziaria di usare i dati dei conti correnti negli accertamenti. Non basta, quindi, dire che i soldi arrivano da un genitore. Bisogna poterlo provare in modo coerente: causale, documenti, eventuali scritture private, compatibilità patrimoniale di chi effettua il versamento. Una ricevuta smarrita, un accordo mai messo per iscritto, una causale scritta male: anni dopo possono diventare un problema serio.

Donazioni informali emerse durante i controlli: il rischio dell’aliquota all’8%

Un altro punto riguarda le donazioni informali o indirette che vengono fuori durante un accertamento fiscale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15315 del 20 maggio 2026, richiamando anche il precedente n. 7442 del 2024, ha ribadito che l’imposta può essere applicata in base alla natura economica del trasferimento, anche se l’operazione non era stata dichiarata fin dall’inizio come donazione.

In alcuni casi può scattare l’aliquota dell’8%. La percentuale più alta può essere applicata quando il trasferimento supera la franchigia prevista e viene riconosciuto come donazione solo durante un controllo, senza una registrazione spontanea precedente. In sostanza, se una liberalità non registrata emerge nel corso dell’accertamento, l’imposta può essere calcolata con il trattamento più pesante.

Per evitare contestazioni, servono poche cautele pratiche: usare sempre un bonifico tracciabile, indicare una causale precisa, conservare i documenti e, per somme importanti, valutare il passaggio dal notaio o una consulenza fiscale. Non ogni aiuto in famiglia diventa un caso per il Fisco. Ma quando gli importi salgono e le spiegazioni restano vaghe, un semplice bonifico può trasformarsi in una pratica aperta davanti all’Agenzia delle Entrate.