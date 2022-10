Bonifici SEPA: come funzionano e vantaggi

Leggiamo spesso di bonifici SEPA, ma ti sei mai chiesto cosa significhi questo termine? Acronimo di Single Euro Payments Area, questa sigla indica l’area unica dei pagamenti in euro: una rete vera e propria che permette sia l’invio che la ricezione di pagamenti tra due conti correnti, anche se non si trovano nello stesso Paese.

I Paesi inclusi nell’area SEPA sono 36: di questi, 27 sono membri dell’Unione Europea (tra cui l’Italia), 4 dell’EFTA (Lichtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera), altri 4 sono i microstati di Città del Vaticano, San Marino, Monaco e Andorra.

Generalmente, un bonifico SEPA impiega diversi giorni a seconda della tipologia scelta. Per un bonifico SEPA standard sarà necessario attendere un giorno lavorativo, mentre uno istantaneo impiegherà pochi secondi. L’addebito diretto, infine, impiega dai due ai tre giorni lavorativi. Sono gratuiti, ma alcune banche potrebbero impostare alcune commissioni, così come potresti dover affrontare spese per il cambio valuta.

Conto online con IBAN senza burocrazia: arriva Viabuy

Se cerchi un’alternativa al classico conto corrente bancario ma che possa offrirti tutti i vantaggi dell’online banking (come bonifici SEPA), Viabuy è ciò che fa per te. Si tratta di una carta prepagata contactless circuito Mastercard, che include anche un conto online con IBAN. Nessuna “scartoffia” richiesta: basta accedere a questo link, fornire alcuni dati e identificarti con un documento. Non è prevista alcuna verifica Schufa, né giustificativo di reddito.

Viabuy si pone così come un’alternativa affidabile e sicura ai classici conti, offrendo al tempo stesso una carta di debito con IBAN specifico lussemburghese e tedesco abilitato a bonifici nazionali e SEPA. Il conto è ricaricabile in diversi modi, tra cui accredito dello stipendio, e potrai utilizzare i tuoi fondi per pagamenti tramite banca, bonifici e prelievi di contanti.

La carta ha un costo di attivazione di 69 euro e una quota annuale di 19 euro. Beneficia, inoltre, della garanzia di rimborso totale Zero Liability di Mastercard, che ti protegge dalle frodi. Puoi aprire il tuo conto Viabuy in pochissimi minuti cliccando qui. Riceverai la tua carta comodamente a casa, nel giro di un paio di giorni.

